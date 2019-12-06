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В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили

06 декабря 2019 21:15
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Новости Беларуси. В Бресте готовятся приступить к возведению нового корпуса детской областной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили-1

В год там принимают до 37 тысяч пациентов со всего региона, поэтому планируется значительно увеличить площади и закупить новое высокотехнологичное оборудование. Первый миллион на строительство выделили из резервного фонда Президента.

Кристина Протосовицкая узнала, какие условия у самых маленьких пациентов. Подробности в видеоматериале.

В Бресте планируют расширить детскую областную больницу. Первый миллион на строительство уже выделили-4

# Строительство # Здоровье # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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