Олег Суконко высказался о сборах денег в соцсетях на лечение за границей

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В соцсетях, на телевидении очень часто идёт реклама, где призывают помочь детям, взрослым – собирают деньги на лечение за границей, чаще всего – за границей. А в чём проблема: у нас в стране им не могут помочь?

Глава РНПЦ онкологии откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Олег Суконко, доктор медицинских наук, профессор, директор государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Я, честно говоря, этого не понимаю. Я же смотрю иногда и телевидение российское. В основном, белорусское смотрю, а новости иногда смотрю тоже из России. И там вот это всё объявляют. Мне кажется, это какие-то шарлатаны, честно говоря. У нас бесплатная медицина, это наше достояние. И когда-то, когда начиналась перестройка, я считал, что да, страховая медицина нужна. Я теперь глубоко убежден, что это делать не нужно. Медицина должна быть бесплатной государственной.

Также в интервью Олег Суконко рассказал:

– какие обследования и как часто надо проходить, чтобы выявить рак на начальной стадии

– как так вышло, что его жена скончалась от онкологии, и о своём пациенте Ростиславе Янковском, который более 25 лет боролся с раком

– во сколько, на самом деле, обходится государству бесплатная медицина (только сутки пребывания в отделении оценивают в 100 евро)

– о своих детях, родителях и чем ему помогают поездки на охоту

Смотрите 8 декабря в 21.15 на РТР-Беларусь.