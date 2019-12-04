Людмила Волчек: «Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта»

Новости Беларуси. Паралимпийская чемпионка Людмила Волчек намерена завоевать медаль, чтобы спокойно уйти из спорта. Об этом она призналась в интервью специальныму корреспонденту СТВ Юлии Силипицкой. Спортсменка рассказала о своей мечте, о внутреннем потенциале спортсмена и о перспективах в горнолыжном спорте для детей с ограниченными возможностями. Полное интервью смотрите в программе «Неделя спорта» в воскресенье, 8 декабря, в 22.15. Приводим цитаты из беседы. Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта

Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:

Я не могу сдаться – мне нужна медаль, чтобы я спокойно ушла из спорта. Не то, что уйти из спорта вообще. Если просто для себя кататься и тренироваться, ты не чувствуешь в этом свой потенциал. Свой потенциал чувствуешь на старте, когда ты реально чувствуешь само волнение и адреналин на старте. Это самые главные чувства для меня сейчас. А потом будет потом. Моя мечта – сюда привести горнолыжный спорт Людмила Волчек:

Конечно, хотелось бы поддержать малышей, детей и подсказать, что такие вещи существуют. Моя мечта – сюда привести горнолыжный спорт, горнолыжные санки. Это тоже дорогого стоит, и я знаю, где их создают – это создают во Франции. Для паралимпийцев, для детей, для реабилитации прежде всего и, конечно, для Паралимпийских игр. Я хочу сюда привести горнолыжный спорт. В горнолыжные санки может сесть любой ребенок. Не важно, какой формы инвалидность