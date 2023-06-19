Белорусским безвизом воспользовались почти 590 тысяч иностранцев

Возможностью посетить Беларусь воспользовались почти 590 тысяч иностранцев. Гости из других государств продолжают приезжать в нашу страну, чтобы встретиться с родственниками, посетить места захоронений, воспользоваться медуслугами и, конечно, насладиться уникальной природой. Также иностранцы успели оценить качество отечественных товаров, поэтому с пустыми руками не уезжают. Тем более, как отмечают сами гости, цены ниже, чем на Родине. Чаще всего по безвизу в нашу страну приезжают литовцы: примерно 65 % от общего числа. Посетить Синеокую по безвизу желающие могут неограниченное количество раз, но срок пребывания в течение года не должен превышать 90 дней.