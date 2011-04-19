Каждая шестая семья в Беларуси бесплодна

Планирование семьи помогает отдельным лицам или супружеским парам способствовать появлению желанных детей, избегать нежеланных беременностей, регулировать интервалы между беременностями, контролировать выбор времени деторождения в зависимости от возраста родителей, определить число детей в семье. Это рождение желанного ребенка в желанное время.

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ

Ответы на волнующие вопросы подрастающее поколение родителей может найти в специализированных центрах, они так и называются «Центры дружественного отношения к подросткам». Сейчас их 12 в столице и образованы они на базе детских поликлиник города. Главное, чем могут эти структуры помочь подростку, - это информация. Помимо информации о вреде раннего начала половой жизни, сотрудники поведают и о риске нежелательного наступления беременности и о печальных исходах ранних абортов.

Жанна Романчук, заведующая городским центром планирования семьи на базе Городского клинического родильного дома № 2, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории:

Секс начинается у подростков с 15-16 лет. Бывают ситуации, когда молодые люди в 14 лет вступают во взрослую жизнь, в это время иметь негативный опыт очень плохо для будущей семьи и будущего потомства. Негативный опыт сказывается как на мужчине, так и на женщине.

Семья в это время имеет очень большое значение: какие отношения в семье, как они складываются, как семья сможет направить молодого человека по жизни.

Одно из главных преимуществ, которое мероприятия по планированию семьи дает паре — это возможность избежать наступления нежелательной беременности. Ни один из существующих в настоящее время методов предохранения от нежелательной беременности не может считаться идеальным для всех жизненных ситуаций. Каждый имеет свои преимущества и свои недостатки.

Контрацепция как метод планирования семьи, уже имеющей одного или нескольких детей, дает супружеской паре возможность регулировать интервал между беременностями и контролировать выбор времени рождения ребенка.

Лариса Авсюкевич, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

На первом плане у нас стоят оральные контрацептивы. Широко пользуют наши женщины таблетки, тем более они стали у нас сейчас микродозированными, то есть можно подобрать каждой женщине свой препарат. Мы обычно женщинам советуем, что время между родами должно быть не менее двух лет. За это время восстанавливается организм матери и вторая беременность будет протекать благополучно и хорошо, поэтому в течение ближайших двух лет рекомендуются контрацепции.

Аборт как метод планирования семьи, опасен осложнениями.

Жанна Романчук, заведующая городским центром планирования семьи на базе Городского клинического родильного дома № 2, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории:

Аборт — это большая и сложная операция. Когда нас спрашивают, сколько процентов осложнений возникает после медицинского аборта, как ни грубо это звучит, но — 100%. Если они не возникают сразу после абортов, например, кровотечения, воспалительные процессы, то, к большому несчастью, аборты, или вакуумы у 70% женщин приводят к бесплодию и невынашиванию в будущем. К большому нашему счастью появляется новое направление аборта. В Европе этот аборт рассматривается как альтернатива медицинскому аборту и называется медикаментозный аборт, в скобочках пишется безопасный аборт. Но я хочу сказать, что безопасных абортов не бывает. Прием гормональных препаратов такой силы, которые бы вызвали выкидыш, для здоровья становится большим ударом. Особенность медикаментозного аборта в том, что мы не вмешиваемся инструментально, и риск травматизма матки у женщины снижается.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Жанна Романчук, заведующая городским центром планирования семьи на базе Городского клинического родильного дома № 2, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории:

Начинается планирования семьи на уровне поликлиники, на уровне врачей-терапевтов и акушер-гинекологов. Это первый этап, куда может обратиться пара и пройти в поликлинике добрачное консультирование для того, чтобы определить состояние здоровья обоих партнеров.

Лариса Авсюкевич, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

В первую очередь ребята должны обратиться к терапевту в своей участковой поликлинике, которая проводит с ними стандартное обследование: общий анализ крови, анализ мочи, электрокардиограмма, биохимические анализы крови, в обязательном порядке флюорографическое обследование. Если выявляются какие-то заболевания, то врач терапевт вправе направить пару к узким специалистам.

Чаще всего препятствуют инфекционные заболевания, проблемы раннего начала половой жизни: хламидии, микоплазмы, трихомонады, вирус простого герпеса, вирус папилломы человека.

Выявление и лечение хронических воспалительных заболеваний, инфекций, передающихся половым путем, чрезвычайно важно для счастливого и репродуктивного будущего пары.

Андрей Бондарев, врач-уролог консультативно-диагностического отделения:

Половина этих болезней не оставляет последствий, а половина вызывает отклонения в области половых органов, которые потом очень трудно поправить. Даже убрав инфекцию с половых органов, потом очень трудно добиться нормализации работы половых органов и у мужчин, и у женщин.

Андрей Бондарев, врач-уролог консультативно-диагностического отделения:

Инфекция вызвала воспалительных процесс, произошло нарушение работы органа, что может привести к нарушениям в сексуальных отношениях или к усложнению будущей беременности.

Жанна Романчук, заведующая городским центром планирования семьи на базе Городского клинического родильного дома № 2, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории:

Второй этап планирования семьи проходит на уровне городских центров планирования семьи с целью консультирования пар, у которых были выявлены какие-то проблемы, например, проблемы невынашивания, эндокринные заболевания, гинекологические заболевания, генетические проблемы.

Около 14% всей всех семейных пар в нашей республике сегодня бесплодны, но на современном этапе развития медицины — это временный диагноз, нежели приговор.

Жанна Романчук, заведующая городским центром планирования семьи на базе Городского клинического родильного дома № 2, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории:

Что касается ЭКО, то во всем мире пара обычно проходит 2-3 попытки, не более. Но на практике нашего родильного дома могу сказать, что у нас была пациентка, у которой было 8-е ЭКО, которое закончилось благополучным рождением здорового ребенка.