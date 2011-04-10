Иван Рыжко: Белорусская фармацевтика удовлетворяет спрос населения на 27%

На вопросы ведущего отвечает начальник Управления организации медпомощи Минздрава Иван Рыжко.

Что уже сделано и что планируется сделать в экспорте медуслуг?

Что касается экспорта медуслуг, то чаще всего речь идет о таких видах медицинской помощи, как пересадка органов и тканей. Чаще всего эти услуги оказываются жителям стран бывшего СНГ, Польши, Украины и так далее. К тому же, проводятся пересадка костного мозга, протезирование крупных и мелких суставов. Это основные направления, которые идут на экспорт медицинских услуг.

Экспорт медицинских услуг существует в некоторых странах мира. Спрос на такие услуги высок. Однако такие услуги практически не доступны для людей среднего и малого достатка.

Цены в Беларуси на пересадку органов и тканей, протезирование суставов значительно ниже. Благодаря этому люди с других стран едут к нам.

Удовлетворяет ли белорусская промышленность спрос населения в отечественных лекарствах?

Несомненно. Сегодня белорусская фармацевтическая промышленность по лекарственным средствам удовлетворяет спрос населения примерно на 27%, которые далеко не хуже импортных. Поставлена задача до 2015 года удовлетворить спрос на половину, если даже не больше. Но это не значит, что в аптеках не будет импортных медикаментов. Если наша промышленность не выпускает тот или иной медикамент, а он пользуется спросом у населения, однозначно он приобретается из-за рубежа в аптечную сеть.

Грядет печальная дата — 25-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Как организована медпомощь в этих регионах?

Уровень оказания медицинской помощи в этих районах достойный. Во многом этому способствует Республиканский центр медрадиологии и экологии человека, который мы создали в Гомеле. Иначе в наш центр не ехали бы россияне, украинцы и так далее. А спрос у них довольно высокий.

После землетрясения в Японии по некоторым странам пронеслась истерия среди населения: люди активно скупают йод. До Беларуси эта истерия не докатилась. Каково ваше мнение на этот счет?

У нас постоянно проводится мониторинг радиационной обстановки. Радиационная ситуация у нас совершенно спокойная. Белорусы в аптеку за йодом не бегут. В данном случае срабатывает инстинкт толпы: если один человек побежал, побежит и второй, и третий, и так далее.