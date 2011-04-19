Антибиотики. Проблема резистентности к антибиотикам

Здоровью землян угрожает большая проблема. Бактерии, вызывающие серьезные инфекции, многие из которых смертельно опасны, становятся все более устойчивыми к противомикробным препаратам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В первой половине прошлого века разработка и применение антибактериальных препаратов стало настоящим спасением, микроорганизмы почти в 100 % случаев оказывались чувствительными к этой терапии. Чтобы лечить больше быстрее и эффективнее, врачи назначали антибиотики всегда и везде, где был намек на инфекцию.

Леонид Титов, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Эта проблема связана с настоящим кризисом в медицине. Уже более 2-х десятилетий отсутствуют новые лекарственные препараты в этой области, которые бы эффективно подавляли жизнедеятельность различных групп микроорганизмов. В следствии этого резистентность многих микробов к антибиотикам сегодня колеблется от 30 до 100%. Многие виды организмов как бы абсолютно устойчивые.

Будучи студентом, я изучал микробы, которые вызывают гнойные воспалительные заболевания, тогда к пенициллину, тетрациклину мы обнаружили достаточно высокий процент резистентных форм микроорганизмов. Последующие 30 лет шли под знаком нарастания устойчивости. Ко многим препаратам 3-го и 4-го поколения формируется достаточно высокий уровень резистентности. Проблема в том, насколько правильно врачи применяют антибиотики и надо ли назначать конкретному пациенту тот или иной препарат. Антибиотики гораздо чаще применяются в сельском хозяйстве, животноводстве и птицеводстве. Если сравнить количество применяемых ежегодно антибактериальных препаратов в этих областях, оно в 100-1000 раз больше чем то, что применяется в медицине.

Среди инфекций у которых есть резистентность к препаратам, на особом месте стоит туберкулез. Каждый 5-й больной туберкулезом в нашей стране имеет лекарственно-устойчивую форму, а это значит, что его курс лечения в полгода уже не укладывается, а затягивается до 2-3 лет.

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Ежегодно выявляется около 440 тысяч новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, около 125 тысяч из них заканчиваются смертельными исходами.

Особо уязвимы в плане туберкулеза ВИЧ-инфицированные люди. Риск заболеть, по сравнению со здоровыми людьми, у них повышается в 100 раз. Шансы на исцеление с лекарственной устойчивостью к антибиотикам для них сводится к минимуму.

Леонид Титов, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Это имеет отношение к хроническим пневмониям. Хроническим заболеваниям почек, желудочно-кишечного тракта.

Озабоченность в плане лекарственной устойчивости сегодня вызывает не только туберкулез и ВИЧ-инфекция, но и микроорганизмы, приводящие к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний почек, инфекции, передающихся преимущественно половым путем.

Леонид Титов, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Резистентность гонококков растет к антибиотикам. В этих случаях самолечение и назначение антибиотиков врачами не всегда может быть успешным. Чрезвычайно широкой проблемой стал хламидиоз, которого встречается больше случаев, чем сифилиса и гонококковой инфекции вместе взятых, у которых тоже есть резистентность, которые тоже устойчивы ко многим препаратам.

Лекарственная устойчивость приводит к тому, что больные люди остаются больше времени заразными для окружающих, причем распространяют они именно эти резистентные к антибиотикам формы болезни.

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В результате тяжелых резистентных внутрибольничных бактериальных инфекций только в странах Европейского союза умирает около 25 тысяч человек.

Лекарственная устойчивость к препаратам угрожает важнейшим завоеваниям современного здравоохранения.

Леонид Титов, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Это и трансплантация сердца, костного мозга, других органов печени и поджелудочной железы. Это все хорошо держится на хорошей антибактериальной основе. Если ситуация будет усугубляться, то технически мы все можем сделать, но спасти, может, не удастся.

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Большое внимание уделяется лечению и профилактике онкологических заболеваний, той сфере, где применяется химиотерапия. Успех зависит не только от того, насколько профессионально была проведена операция, но и от того, насколько эффективно способствуют дальнейшему лечению применение противомикробных препаратов.

Более 10 лет мониторингом устойчивости к антибиотикам в Республике Беларусь занимается лаборатория клинической и экспериментальной микробиологии РНПЦ эпидемиологии микробиологии. На базе этой лаборатории в 2002 году был основан референцентр мониторинга резистентности микроорганизмов к антибиотикам, антисептикам.

Леонид Титов, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Наиболее частый подход в назначении антибиотиков — эмпирическая антибиотикотерапия. Врач примерно знает, какие микроорганизмы вызывают тот или иной процесс, знает тот перечень антибиотиков, которые могут оказаться эффективными при лечении и назначает эти препараты. Не всегда это может оказать эффект. Научно обоснованная антибиотикотерапия строится на мониторинге состава микроорганизмов в конкретном лечебном учреждении.

Мы собирали информацию с лечебно-профилактических учреждений: какой процент, каких видов микробов характеризуется устойчивостью и к каким препаратам. Эти данные мы обобщали, публиковали, информировали об этом врачебную общественность. Далее мы стали запрашивать данные по применению антибиотиков, какие закупаются и в каких объемах они применяются.

Примерно раз в полгода референцентр проводит анкетирование учреждений здравоохранения по всей стране.

Федор Лебедев, младший научный сотрудник лаборатории клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Данные анкеты предоставляют нам информацию, какими антибиотиками лечат пациентов по всей стране, мы можем следить то, как изменяются микроорганизмы под действием этих антибиотиков в стране в целом.

Татьяна Ермакова, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Допустим, нам надо знать, что преобладает в клиническом материале микроорганизмов, циркулирующих у нас в стране. На основании тех анкет, которые нам присылают, мы можем сделать вывод о том, что в данный момент преобладают энтеробактерии, дальше идут стафилококки.

Чтобы правильно выбрать препарат для лечения, нужно выявить микроб и изучить его чувствительность к антибиотикам. Это дает возможность подобрать лекарство и дозировку, которая дойдет до места локализации микроба в организме.

Татьяна Ермакова, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

На чашечном методе мы определяем чувствительность к антибиотикам — это первый этап, второй этап — мы можем провести метод определения наиболее эффективных доз антибиотика, на третьем этапе мы можем подобрать спектр тех антибиотиков, которые эффективны к данному возбудителю.

На основе полученных данных сотрудники референцентра составляют специальный информационный материал — формуляры, которые позволяют руководителям медучреждений закупать только эффективные препараты, а врачам на местах их правильно назначать. Но в деле профилактики резистентности мало рационально использовать уже имеющиеся лекарства.

Леонид Титов, заведующий лабораторией клинической и экспериментальной микробиологии РНЦП эпидемиологии и микробиологии:

Надо найти новые мишени, потому что те средства, которые уже используются и те известные мишени, против которых они направлены, известны, и микроорганизмы их уже давно раскусили. А в этом отношении наука должна финансироваться.