ЛОР: «Противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу»

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике: Как только появляются первые симптомы заболевания вирусного, есть такое понятие – противовирусные препараты. Их надо принимать в обязательном порядке.

Что делать, если человек почувствовал первые симптомы простуды? Есть ли способы быстро себя поставить на ноги?

Людмила Макарина-Кибак:

Противовирусные препараты можно и самому себе прописывать. Потому что, есть такое понятие, мы в СМИ рассказываем: когда ты заболеваешь, надо принять такой препарат и такой. И противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу, чтобы быстренько подарить ещё и врачу, и всем соседям, которые присутствовали в коридоре, этот же вирус. Только надо помнить, что вирус живёт в организме трое суток, поэтому более, чем трое суток в качестве лечения противовирусное применять не надо. А если появляются какие-то другие симптомы, тогда уже симптоматическое лечение.

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Если за трое суток не наступило улучшение, надо идти к врачу?

Людмила Макарина-Кибак:

Да, тогда уже надо идти к врачу. Но чаще всего это не развивается, если подходить к себе правильно.

Стоит ли переносить болезнь на ногах?

Людмила Макарина-Кибак:

Если человек заболел, лучше полежать, хотя бы, один день.