Прямой эфир

ЛОР: «Противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу»

17 декабря 2019 13:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике – Людмила Макарина-Кибак.

Что делать, если человек почувствовал первые симптомы простуды? Есть ли способы быстро себя поставить на ноги?

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Как только появляются первые симптомы заболевания вирусного, есть такое понятие – противовирусные препараты. Их надо принимать в обязательном порядке.

Но не самому себе прописывать?

ЛОР: «Противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу»-1

Людмила Макарина-Кибак:
Противовирусные препараты можно и самому себе прописывать. Потому что, есть такое понятие, мы в СМИ рассказываем: когда ты заболеваешь, надо принять такой препарат и такой. И противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу, чтобы быстренько подарить ещё и врачу, и всем соседям, которые присутствовали в коридоре, этот же вирус. Только надо помнить, что вирус живёт в организме трое суток, поэтому более, чем трое суток в качестве лечения противовирусное применять не надо. А если появляются какие-то другие симптомы, тогда уже симптоматическое лечение.

Новое здание может появиться у РНПЦ оториноларингологии

Если за трое суток не наступило улучшение, надо идти к врачу?

Людмила Макарина-Кибак:
Да, тогда уже надо идти к врачу. Но чаще всего это не развивается, если подходить к себе правильно.

Стоит ли переносить болезнь на ногах?

Людмила Макарина-Кибак:
Если человек заболел, лучше полежать, хотя бы, один день.

# Полезные советы # Здоровье # Людмила Макарина-Кибак

Другие новости рубрики

Все новости
Где лечить ОРВИ, астму и аллергию? Показываем эффективный способ оздоровления в Беларуси
17 декабря 2019 07:54

Где лечить ОРВИ, астму и аллергию? Показываем эффективный способ оздоровления в Беларуси

«На завтрак съесть омлет с овощами». Дневной рацион, чтобы не растолстеть
14 декабря 2019 16:54

«На завтрак съесть омлет с овощами». Дневной рацион, чтобы не растолстеть

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми
14 декабря 2019 10:32

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми