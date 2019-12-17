Новое здание может появиться у РНПЦ оториноларингологии

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике – Людмила Макарина-Кибак.

ЛОР: «Противовирусные препараты можно принимать самому. Для этого необязательно бежать к врачу»

РНПЦ на Сухой, где лечат связки, проблемы с носом. Там многие артисты лечатся. И Вы там трудились. Чего не хватает, что нужно этому центру.

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Я возглавляла этот центр на протяжении 10 лет, и сейчас там продолжаю работать. Каждое утро я консультирую, работаю в отделе науки. Планы у нас грандиозные, поэтому нам не хватает пространства. И мы обсуждали с министром здравоохранения, что, наверное, надо подумать о строительстве то ли нового корпуса, то ли центра. Естественно, мы идём в ногу со временем, поэтому, если появляется что-то новое, какие-то методы, кроме тех, которые мы разрабатываем сами, нам всегда хочется, чтобы было новое диагностическое оборудование, то, что уже устаревает, хочется заменить. Поэтому планы есть и мы над ними работаем.