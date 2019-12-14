«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми

Рассказываем в программе «Специальный репортаж» о тех, кому врачи положительных прогнозов не давали. Шестилетний Ваня – пример как раз такого развития вопреки. Сегодня он сам сочиняет песни и конструирует роботов, а в 2013 году попросился на свет на 25-й неделе беременности.

Рождённый весом 800 граммов, он был чуть больше ладони и два месяца пролежал в реанимации. Когда Надежда выписывалась с ребёнком из роддома, сказали коротко: занимайтесь.

Надежда Зимирева, заместитель председателя Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:

У нас есть вопросы, которые не позволяют сказать, что это полностью здоровый ребенок. Но это полностью социализированный ребенок. Я считаю, что это наше самое главное достижение. Когда Ваня лежал в реанимации, мы с мужем очень переживали: хоть бы был сохранен интеллект – мы переживем все! Но только бы мы могли с ним общаться.

Своего долгожданного сына Ванечку она буквально выносила на руках – по врачам, реабилитологам, занятиям и массажистам. В год и девять он сделал первые шаги, в три с половиной заговорил.

В следующем году Ваня пойдёт в школу, в обычный класс.

Во многом благодаря выстраиваемой в стране многоуровневой перинатальной помощи. Родители недоношенных детей больше не остаются наедине со своими проблемами, а могут найти поддержку в специализируемых кабинетах катамнеза или центрах раннего вмешательства. Их сегодня 28 по всей стране.

Наталья Брайлян, мама:

Здесь собран очень хороший комплекс: работают массажисты, проводится и лечебная физкультура, логопед-дефектолог, групповые занятия, сенсорная интеграция.