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«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми

14 декабря 2019 10:32
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Рассказываем в программе «Специальный репортаж» о тех, кому врачи положительных прогнозов не давали. Шестилетний Ваня – пример как раз такого развития вопреки. Сегодня он сам сочиняет песни и конструирует роботов, а в 2013 году попросился на свет на 25-й неделе беременности.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-1

Рождённый весом 800 граммов, он был чуть больше ладони и два месяца пролежал в реанимации. Когда Надежда выписывалась с ребёнком из роддома, сказали коротко: занимайтесь.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-4

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-6

Надежда Зимирева, заместитель председателя Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
У нас есть вопросы, которые не позволяют сказать, что это полностью здоровый ребенок. Но это полностью социализированный ребенок. Я считаю, что это наше самое главное достижение. Когда Ваня лежал в реанимации, мы с мужем очень переживали: хоть бы был сохранен интеллект – мы переживем все! Но только бы мы могли с ним общаться.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-9

Своего долгожданного сына Ванечку она буквально выносила на руках – по врачам, реабилитологам, занятиям и массажистам. В год и девять он сделал первые шаги, в три с половиной заговорил. 

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-12

В следующем году Ваня пойдёт в школу, в обычный класс.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-15

Во многом благодаря выстраиваемой в стране многоуровневой перинатальной помощи. Родители недоношенных детей больше не остаются наедине со своими проблемами, а могут найти поддержку в специализируемых кабинетах катамнеза или центрах раннего вмешательства. Их сегодня 28 по всей стране.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-18

Наталья Брайлян, мама:
Здесь собран очень хороший комплекс: работают массажисты, проводится и лечебная физкультура, логопед-дефектолог, групповые занятия, сенсорная интеграция.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-21

Андрей Богданович, главврач Брестского областного центра медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус»:
Центр раннего вмешательства в большей степени направлен на семью. А реабилитация в медицинских центрах реабилитации и поликлиниках направлена больше на ребенка. То есть там работают специалисты с ребенком, а здесь мы обучаем родителей, как работать. И таким образом мы обеспечиваем непрерывный процесс реабилитации.

«Мы обучаем родителей, как работать». Комплексная помощь семьям с недоношенными детьми-24

# Дети и родители # Здоровье # Надежда Зимирева # Наталья Брайлян # Андрей Богданович

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