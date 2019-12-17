Где лечить ОРВИ, астму и аллергию? Показываем эффективный способ оздоровления в Беларуси

Диана Галех, корреспондент:

В сезон простуд противостоять ОРВИ поможет галотерапия. Доказано, 10 посещений соляной пещеры достаточно для того, чтобы повысить иммунитет.

Спелеотерапия – один из древнейших методов лечения. Люди, впервые попавшие в соляные пещеры, обнаружили их уникальные природные свойства – обеззараживание и лечение тяжелых форм заболеваний дыхательных путей.

Ирина Шульга, заведующая отделением физиотерапии №1 ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»:

Основным компонентом воздействия на дыхательные пути является наличие в воздухе соляных пещер сухого соляного аэрозоля – это мельчайшие частицы, которые воздействуют на ворсинки дыхательного эпителия, оздоравливают дыхательные пути, повышают проходимость дыхательных путей и обладают противоаллергическим действием.

Самым эффективным способом спелеотерапии считается длительное пребывание в соляных пещерах на глубине 300-400 метров. В Беларуси тоже можно оздоровиться в «подземном санатории». Отделение спелеолечения находится в шахте Старобинского месторождения калийных солей, возраст которого 300 миллионов лет. Это единственный спелярий в СНГ – специально оборудованный в лечебный корпус тоннель, где уже закончена добыча руды.

Чтобы не спускаться под землю, в городских условиях придумали имитацию спелеолечения – галотерапию. Ирина Шульга:

Галотерапия используется в лечении детей, взрослых и людей пожилого возраста. Она очень эффективна при заболевании кожи, дыхательных путей, также при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы.

Как известно, соль обладает массой полезных свойств, в том числе бактерицидным. Многие приболевшие после процедуры чувствуют себя лучше и идут на поправку.

Как правило, этот метод лечения врачи назначают больным с бронхиальной астмой, гипертонической болезнью, заболеваниями суставов. Кроме того, соляная пещера может заменить поход к косметологу. Спелеотерапия показана людям с нейродермитом, экземой и псориазом. А еще метод подойдет тем, кто борется с ожирением.