«На завтрак съесть омлет с овощами». Дневной рацион, чтобы не растолстеть

Мария Терновская, специалист по питанию:

Как бы выглядел идеальный день человека, который заботится о своём здоровье. На завтрак съесть омлет с овощами. Сытный завтрак предостережёт вас от переедания после обеда и вечером. На обед можно съесть какую-то хорошую порцию белка: мясо, рыбу с гарниром из какой-нибудь крупы и салат большой. В зависимости от того, насколько поздний ваш ужин, вы можете съесть ту же самую рыбу и салат. Мы убираем углеводы вечером, чтобы у нас проснулся аппетит к завтраку следующему и чтобы жиросжигание ночью происходило.