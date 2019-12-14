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«На завтрак съесть омлет с овощами». Дневной рацион, чтобы не растолстеть

14 декабря 2019 16:54
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Советы по питанию – в программе «Плюс-минус».  

«На завтрак съесть омлет с овощами». Дневной рацион, чтобы не растолстеть -1

Мария Терновская, специалист по питанию:
Как бы выглядел идеальный день человека, который заботится о своём здоровье. На завтрак съесть омлет с овощами. Сытный завтрак предостережёт вас от переедания после обеда и вечером. На обед можно съесть какую-то хорошую порцию белка: мясо, рыбу с гарниром из какой-нибудь крупы и салат большой. В зависимости от того, насколько поздний ваш ужин, вы можете съесть ту же самую рыбу и салат. Мы убираем углеводы вечером, чтобы у нас проснулся аппетит к завтраку следующему и чтобы жиросжигание ночью происходило.

# Еда # Здоровье # Мария Терновская

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