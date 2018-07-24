Кислородные маски, фиксаторы, носилки, капельницы: что берут с собой в машину врачи скорой помощи?

Новости Беларуси. Город Дзержинск с населением почти в 30 тысяч человек, рассказали в программе «Центральный регион». Еще столько же, даже чуть больше, живет в деревнях этого района.

Городская больница здесь ничем не отличается от других пунктов оказания медицинской помощи, которых в стране сотни.