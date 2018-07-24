Кислородные маски, фиксаторы, носилки, капельницы: что берут с собой в машину врачи скорой помощи?
Новости Беларуси. Город Дзержинск с населением почти в 30 тысяч человек, рассказали в программе «Центральный регион». Еще столько же, даже чуть больше, живет в деревнях этого района.
Городская больница здесь ничем не отличается от других пунктов оказания медицинской помощи, которых в стране сотни.
Перед началом рабочей смены бригада принимает специальный чемодан с лекарствами.
Проверка необходимых медикаментов и оборудования – процедура перед каждым выездом. Здесь все на случаи разных неотложных состояний пациента, своего рода, переносная мини-больница.
Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы
Противоаритмические препараты, лекарства для снижения и повышения давления, антибиотики – с самой все самое необходимое. Например, небольшой аппарат, благодаря которому врачи проверяют кислородное насыщение крови.
После смены нужно сдать ящик с лекарствами и проверить, чтобы использованные ампулы заменили, и комплект снова был полный. В этом вопросе строгий контроль – отсутствие одной маленькой ампулы с нужным препаратом может привести к серьезным последствиям.
В автомобиле также все необходимое оборудование для экстренных ситуаций. Перед выездом – проверка техники. Хоть и почти все аппараты, которые находятся в машине, работают портативно, времени протестировать их именно на улице у врачей перед отъездом нет.Анастасия Гецман, фельдшер выездной бригады скорой медцинской помощи УЗ «Дзержинкая центральная районная больница»:
Машина скорой медицинской помощи оборудована кардиографон, аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких, также имеется дефибриллятор, аспиратор.
Помимо основных приборов, о которых нам рассказали, есть еще масса дополнительных: кислородные маски, фиксаторы на руки и на ноги, носилки, капельницы.
Все использованные во время выезда препараты, бинты, шприцы отправляются в алюминиевые контейнеры, их сдают в специальный кабинет. После все стерилизуется под дезинфицирующим раствором. Зажимы, ножницы, пинцеты для обработки инструменты относят в ЦСО – централизованное стерилизационное отделение.
Показываем, как работают диспетчеры скорой помощи в Дзержинске