Показываем, как работают диспетчеры скорой помощи в Дзержинске

Примчаться в любую точку у них есть совсем немного времени.

По номеру «103» всегда готовы прийти на помощь, чтобы в кратчайшие сроки вызвать машину.

Новости Беларуси. Ежедневно врачи Дзержинской центральной районной больницы помогают сотням людей. В этом выпуске программы «Центральный регион» о тех, кто держит руку на пульсе 24\7.

Секунды перед приездом бригады скорой помощи порой становятся решающими в борьбе за жизнь.

Игорь Шамаль, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения УЗ «Дзержинская центральная районная больница»: У нас работает круглосуточно 5 с половиной бригад скорой медицинской помощи. Основное отделение находится на базе Дзержинской районной больницы и пост в Фанипольской городской поликлинике. Это сделано для того, чтобы максимально сократить сроки приезда бригады скорой помощи на место вызова. Кислородные маски, фиксаторы, носилки, капельницы: что берут с собой в машину врачи скорой помощи?

Смена у врачей в местной больнице началась в 8 утра. Наша съёмочная группа прибыла в Дзержинск на час позже. К этому моменту в отделении находилась всего одна бригада – остальные уже разъехались по всему району.

Все звонки и обращения в городе и Дзержинском районе принимают именно здесь. Специалисты должны уметь быстро оценить ситуацию, чтобы принять правильное решение. Успокоить потенциального пациента психологически, снять стресс и при этом оставаться максимально сконцентрированными, чтобы точно указать: куда бригадам необходимо выехать и какие симптомы у человека, который обратился к медикам. Игорь Шамаль:

Диспетчер скорой помощи принимает ежедневно за 12-часовой рабочий день около 300 звонков.

Это и консультация, и справка, и, конечно же, вызов бригады. Диспетчер работает одновременно на шести телефонах: две прямые линии «103», прямая линия МЧС, МВД, телефон-факс – связь с центром скорой медицинской помощи Минской областной клинической больницы, внутренняя телефонная связь и радиосвязь с выездными бригадами скорой медицинской помощи.

Кстати, диспетчеру необходимо оперативно определить так называемую категорию вызова.

Экстренные, срочные и неотложные – чтобы понять какую бригаду отправить, в зависимости от случая. Но если на месте нет специализированных врачей, на выезд мчатся те бригады, которые находятся в отделении. По принципу – успеть вовремя.

Игорь Шамаль:

В определенные нормативы времени бригада должна прибыть к пациенту.

На первом месте – экстренные, на втором – срочные, на третьем – неотложные.

Экстренные вызовы передаются бригаде до 4 минут, срочные – до 15 минут, неотложные могут быть переадресованы бригаде в течение часа. Но это не говорит о том. Если есть свободная бригада, которая не находится на вызовах, вызов передается незамедлительно. Поэтому доезд бригады скорой медицинской помощи

по городу по нормативу – 15 минут, по сельскому населенному пункту – до 30 минут.

В эти нормативы мы обязаны уложиться.

Все вызовы, которые поступают в отделение скорой помощи, фиксируют и заносят в базу данных. В случаях, если абонент не указал, куда направить бригаду, система звукозаписи позволяет определить номер телефона, чтобы уточнить необходимую локацию.

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы