Прямой эфир

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы

24 июля 2018 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приемное отделение – это сердце Дзержинской центральной районной больницы, которое бьется постоянно 24\7, рассказали в программе «Центральный регион».

Сюда обращаются пациенты с самыми разными проблемами. Но в основном – с серьезными, которые требуют экстренного решения.

Телекамеры к пункту оказания медицинской помощи не пустили. Конфиденциальность и врачебная тайна – термины, значения которых нам позже растолковали профессионалы.

Больной пройдет путь к выздоровлению под пристальным контролем. За здоровье поступивших в отделение реанимации и интенсивной терапии отвечает Александра Волкова. Врач рассказывает: медицинское чудо за свою пока недлительную карьеру уже видела и не раз. И именно поэтому хочется работать и развиваться профессионально.

Показываем, как работают диспетчеры скорой помощи в Дзержинске

В отделение реанимации и интенсивной терапии поступают пациенты с абсолютно разными заболеваниями.

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы-1

Черепно-мозговыми травмами, расстройствами сердечно-сосудистой системы, нарушениями дыхания, отравлениями. Специалисты делятся: качественный подход к пациентам – ключевой фактор к выздоровлению.
Александра Волкова, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации УЗ «Дзержинская центральная районная больница»:
У нас есть жизненно важная аппаратура для пациентов. Это аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь есть как взрослые модели, так и детские кювезы, в которые идет подача кислорода. К нашему отделению подведена центральная подводка всех газов – кислорода, закиси азота, как в операционную. Также детский кювез для новорожденных подогревается. Данные аппараты измеряют значения выдыхаемого воздуха. Используются аппараты в различных ситуациях. Нарушение дыхания возникает у пациентов практически со всеми болезнями в нашем отделении.

И бывает так, что абсолютно возле каждой койки стоит аппарат искусственной вентиляции.

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы-4


В Дзержинской центральной районной больнице может одновременно проходить курс лечения стационарно почти 250 человек. Работает 8 отделений. Помощь больным оказывается по 24 направлениям.

По соседству с реанимацией расположен операционный блок.

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы-7

Во время операций здесь работают профессиональные бригады, а помогают им медсестры. За тем, чтобы все проходило организованно отвечает Нина Гнездилова – старшая медсестра. Она координирует весь процесс работы в операционном блоке. И сложных операций, по сути, не существует, есть плановые и экстренные.

Нина Гнездилова, старшая медицинская сестра операционного блока УЗ «Дзержинская центральная районная больница»:

По ходу мы уже решаем, какая операция первой будет.

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы-10

Потому что операционный блок – это зона стерильности. Сначала мы оперируем «чистых». Если же с какими-то нагноениями, их оперируют уже в последнюю очередь в другой операционной.

Операции проходят стабильно каждый день.

Именно от качества работы медсестры зависит отсутствие постоперационных осложнений у пациентов. Медсестра вместе с хирургической бригадой готовит операционную и все необходимые инструменты. Она же обеспечивает инфекционную безопасность, следит за соблюдением всех правил асептики.

Кстати, на регулярный вопрос: как долго будет проходить операция, пациентам медсестры отвечают коротко: «врачебная тайна».

Нина Гнездилова:
Бывают нестандартные ситуации. Мы уже так приучены, что

сначала мы все делаем, а уже потом осознание того, что произошло.

То есть все мы сосредоточены на том, чтобы помочь больному. Бывало и так, что работали несколько бригад, вызывали из Минска.

На операционный стол попадают те, кому хирургическое вмешательство необходимо, чтобы пойти на поправку. Главное противопоказание – возраст. С диагнозом инсульт операцию можно делать пациентам, которым меньше 70 лет. Поэтому пожилой человек до явных улучшений будет находиться

в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Здесь обеспечат правильных уход, назначат диету и четко организованную реабилитацию. Кстати, при правильно указанном специалистом и реализованном пациентом и его родственниками лечении до 70 % людей возвращаются к самостоятельной и полноценной жизни.

Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы-13

Александр Чернецов, заведующий неврологическим отделением УЗ «Дзержинская центральная районная больница»:
Отсутствие жалоб – не означает отсутствие заболеваний. Заболевания часто протекают в скрытых формах. И я считаю, что ежегодный осмотр у врача – это нужное дело.
Врач неврологического отделения Александр Чернецов рассказывает: любую болезнь лучше предупредить, чем потом пытаться вылечить. Однако в вопросах диагностики нельзя переусердствовать. Специалист шутит: для ипохондриков есть свое место в больнице – отделение психиатрии.

Кислородные маски, фиксаторы, носилки, капельницы: что берут с собой в машину врачи скорой помощи?

# Учреждения здравоохранения # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Кислородные маски, фиксаторы, носилки, капельницы: что берут с собой в машину врачи скорой помощи?
24 июля 2018 12:40

Кислородные маски, фиксаторы, носилки, капельницы: что берут с собой в машину врачи скорой помощи?

Показываем, как работают диспетчеры скорой помощи в Дзержинске
24 июля 2018 12:34

Показываем, как работают диспетчеры скорой помощи в Дзержинске

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»
24 июля 2018 10:13

Беременность и роды в Минске: большое интервью главного акушера-гинеколога в программе «Большой город»