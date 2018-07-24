Рассказываем и показываем, как работают врачи в отделениях Дзержинской районной больницы

Новости Беларуси. Приемное отделение – это сердце Дзержинской центральной районной больницы, которое бьется постоянно 24\7, рассказали в программе «Центральный регион». Сюда обращаются пациенты с самыми разными проблемами. Но в основном – с серьезными, которые требуют экстренного решения. Телекамеры к пункту оказания медицинской помощи не пустили. Конфиденциальность и врачебная тайна – термины, значения которых нам позже растолковали профессионалы. Больной пройдет путь к выздоровлению под пристальным контролем. За здоровье поступивших в отделение реанимации и интенсивной терапии отвечает Александра Волкова. Врач рассказывает: медицинское чудо за свою пока недлительную карьеру уже видела и не раз. И именно поэтому хочется работать и развиваться профессионально. Показываем, как работают диспетчеры скорой помощи в Дзержинске В отделение реанимации и интенсивной терапии поступают пациенты с абсолютно разными заболеваниями.

Черепно-мозговыми травмами, расстройствами сердечно-сосудистой системы, нарушениями дыхания, отравлениями. Специалисты делятся: качественный подход к пациентам – ключевой фактор к выздоровлению.

Александра Волкова, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации УЗ «Дзержинская центральная районная больница»:

У нас есть жизненно важная аппаратура для пациентов. Это аппараты искусственной вентиляции легких. Здесь есть как взрослые модели, так и детские кювезы, в которые идет подача кислорода. К нашему отделению подведена центральная подводка всех газов – кислорода, закиси азота, как в операционную. Также детский кювез для новорожденных подогревается. Данные аппараты измеряют значения выдыхаемого воздуха. Используются аппараты в различных ситуациях. Нарушение дыхания возникает у пациентов практически со всеми болезнями в нашем отделении.

И бывает так, что абсолютно возле каждой койки стоит аппарат искусственной вентиляции.



В Дзержинской центральной районной больнице может одновременно проходить курс лечения стационарно почти 250 человек. Работает 8 отделений. Помощь больным оказывается по 24 направлениям.

По соседству с реанимацией расположен операционный блок.

Во время операций здесь работают профессиональные бригады, а помогают им медсестры. За тем, чтобы все проходило организованно отвечает Нина Гнездилова – старшая медсестра. Она координирует весь процесс работы в операционном блоке. И сложных операций, по сути, не существует, есть плановые и экстренные. Нина Гнездилова, старшая медицинская сестра операционного блока УЗ «Дзержинская центральная районная больница»: По ходу мы уже решаем, какая операция первой будет.

Потому что операционный блок – это зона стерильности. Сначала мы оперируем «чистых». Если же с какими-то нагноениями, их оперируют уже в последнюю очередь в другой операционной.

Операции проходят стабильно каждый день. Именно от качества работы медсестры зависит отсутствие постоперационных осложнений у пациентов. Медсестра вместе с хирургической бригадой готовит операционную и все необходимые инструменты. Она же обеспечивает инфекционную безопасность, следит за соблюдением всех правил асептики. Кстати, на регулярный вопрос: как долго будет проходить операция, пациентам медсестры отвечают коротко: «врачебная тайна». Нина Гнездилова:

Бывают нестандартные ситуации. Мы уже так приучены, что сначала мы все делаем, а уже потом осознание того, что произошло. То есть все мы сосредоточены на том, чтобы помочь больному. Бывало и так, что работали несколько бригад, вызывали из Минска. На операционный стол попадают те, кому хирургическое вмешательство необходимо, чтобы пойти на поправку. Главное противопоказание – возраст. С диагнозом инсульт операцию можно делать пациентам, которым меньше 70 лет. Поэтому пожилой человек до явных улучшений будет находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии. Здесь обеспечат правильных уход, назначат диету и четко организованную реабилитацию. Кстати, при правильно указанном специалистом и реализованном пациентом и его родственниками лечении до 70 % людей возвращаются к самостоятельной и полноценной жизни.