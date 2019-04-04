Кирпичи из гималайской соли и горный воздух: какие ещё процедуры можно пройти детям в санатории «Ружанский»

Белорусы всё чаще стали ездить отдыхать в санаторий. Устроить себе SPA-выходные или серьёзно поправить здоровье, культурно обогатиться или, наконец, просто остановить бег трудовых будней. Это только малая часть поводов провести отпуск в одной из белорусских здравниц. Как идеально организовать программу отдыха?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор ОАО «Санаторий «Ружанский» – Владимир Карпечкин и врач-эндокринолог, врач-педиатр – Светлана Герасимович.

Детям лучше оздоравливаться в семейном кругу? Какие процедуры в санатории «Ружанский» предусмотрены для детей?

Светлана Герасимович, врач-эндокринолог, врач-педиатр:

Конечно, ребёнку лучше и комфортнее со своими родителями. Наш санаторий «Ружанский» – это одно из наилучших мест для семейного отдыха и лечения. На территории нашего санатория имеется собственный источник с минеральной водой. Наша минеральная вода с успехом используется у больных с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и у деток более выражены функциональные нарушения, это также можно лечить минеральной водой.

Для деток достаточно активно используется галотерапия. Частые простудные заболевания являются показанием для прохождения данной процедуры. Наша терапия уникальна тем, что в составе её – кирпичи из гималайской соли. Есть у нас в санатории как комплекс готовый, так и можно индивидуально подобрать процедуры в зависимости от срока лечения, от возможностей сопутствующих заболеваний.