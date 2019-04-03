Прямой эфир

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов

03 апреля 2019 09:55
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Иван Лебедевич заготавливает березовый сок уже двенадцатую весну. На его веку был и провальный Хавьер, и золотой 2008. Следит за здоровьем белоствольных и помогает затянуться ранам после каждого сезона. Поэтому сок качественный. Многие хотят собрать урожай самостоятельно и обращаются в лесничество.   

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -1

Иван Лебедевич, лесничий Першайского лесничества Воложинского лесхоза:  
Мы показываем, на каком дереве можно запасать, на котором нет. Нельзя подсачивать поврежденные деревья, сухостойные, гнилые, сломанные. Сок должен быть без запаха и должна быть прозрачная жидкость.      

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -4

Какой у вас любимый рецепт березового сока?  

Иван Лебедевич:  
С мятой и лимоном.   

Закатывать березовый сок Ларису Альбертовну научила бабушка. Процеживает, доводит до кипения. На 3 литра добавляет полстакана сахара и пол чайной ложки лимонной кислоты. Заливает в банку с сушеной мятой или свежесрезанными веточками черной смородины. Литовцы и поляки в восторге от рецептов хозяйки агроусадьбы. Есть фирменные секреты без консервирования.   

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -7

Лариса Мытник, хозяйка агроусадьбы:   
В процеженный сок мы

добавляем хороший букет веток черной смородины и забываем на 2-3 недели

или можно на месяц. Получается вообще обалденный напиток.

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -10

Еще один способ это как квас.

На килограмм ржаных сухарей, 200 г сахара и 20 г дрожжей и 50 г изюма. Сухари желательно завязать в марлечку, чтобы они не расползались. Через 2 дня у вас этот квас уже готов.    

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -13

Хлебный квас и березовые фреши в ресторанах нарасхват. Для традиционного белорусского напитка любят находить новые трактовки.   

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -16

Алексей Кубряков, бар-менеджер:   
Мы варим насыщенный ежевичный сироп, потом добавляем березовый сок и разбавляем водой, чтобы коктейль не был слишком сладким. Для украшения используем лимон и мяту. Все тут натуральное и многие коктейли будут даже полезные.   

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -19

Иван Лебедевич:  
Березовый сок содержит очень много витаминов и минеральных веществ, которые дерево пропускает через себя. Прочищает организм.   

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -22

Лариса Мытник:   
Очень полезно людям, у которых есть заболевание почек. Сок дробит камни.   

Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов -25

С 20 марта в Першайском лесничестве уже удалось заготовить более 20 тонн целебного напитка. Если прохлада задержится, этот год побьет все рекорды. Есть еще неделя, чтобы заморозить витамины. Стоимость 1 литра около 20 копеек. Главное легально. Самовольный сбор вам может обойтись в 20 базовых величин.    

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор

# Березовый сок # Здоровье # Иван Лебедевич # Лариса Мытник # Алексей Кубряков # Фотофакт # Рецепты

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