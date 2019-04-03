Что приготовить из берёзового сока в домашних условиях. Топ-3 вкусных рецептов

Иван Лебедевич заготавливает березовый сок уже двенадцатую весну. На его веку был и провальный Хавьер, и золотой 2008. Следит за здоровьем белоствольных и помогает затянуться ранам после каждого сезона. Поэтому сок качественный. Многие хотят собрать урожай самостоятельно и обращаются в лесничество.

Иван Лебедевич, лесничий Першайского лесничества Воложинского лесхоза:

Мы показываем, на каком дереве можно запасать, на котором – нет. Нельзя подсачивать поврежденные деревья, сухостойные, гнилые, сломанные. Сок должен быть без запаха и должна быть прозрачная жидкость.

Какой у вас любимый рецепт березового сока? Иван Лебедевич:

С мятой и лимоном. Закатывать березовый сок Ларису Альбертовну научила бабушка. Процеживает, доводит до кипения. На 3 литра добавляет полстакана сахара и пол чайной ложки лимонной кислоты. Заливает в банку с сушеной мятой или свежесрезанными веточками черной смородины. Литовцы и поляки в восторге от рецептов хозяйки агроусадьбы. Есть фирменные секреты без консервирования.

Лариса Мытник, хозяйка агроусадьбы:

В процеженный сок мы



добавляем хороший букет веток черной смородины и забываем на 2-3 недели



или можно на месяц. Получается вообще обалденный напиток.

Еще один способ – это как квас. На килограмм ржаных сухарей, 200 г сахара и 20 г дрожжей и 50 г изюма. Сухари желательно завязать в марлечку, чтобы они не расползались. Через 2 дня у вас этот квас уже готов.

Хлебный квас и березовые фреши в ресторанах нарасхват. Для традиционного белорусского напитка любят находить новые трактовки.

Алексей Кубряков, бар-менеджер:

Мы варим насыщенный ежевичный сироп, потом добавляем березовый сок и разбавляем водой, чтобы коктейль не был слишком сладким. Для украшения используем лимон и мяту. Все тут натуральное и многие коктейли будут даже полезные.

Иван Лебедевич:

Березовый сок содержит очень много витаминов и минеральных веществ, которые дерево пропускает через себя. Прочищает организм.

Лариса Мытник:

Очень полезно людям, у которых есть заболевание почек. Сок дробит камни.