Стать суперменом. Белорусский учёный создал тренажер, которому нет аналогов в мире

Новости Беларуси. Все силовые тренажеры в одном. Многофункциональный аппарат создал белорусский изобретатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов в мире нет.

Тренажер можно использовать и в спорте, и в лечебной физкультуре и просто дома для психологической разгрузки. Занятия на нем повышают выносливость, разрабатывают мышцы, успокаивают. Он гораздо эффективнее обыкновенных упражнений в привычном спортзале. Тренажер уже оценили спортсмены тайского бокса.

С повтора казалось бы простых движений сегодня начинается разминка десятикратного чемпиона мира и Европы по таиландскому боксу Дениса Гончеронка. Всего пару минут и...

Денис Гончеронок, заслуженный мастер спорта Беларуси:

Я чувствую, как работают другие мышцы, другая нагрузка не такая, как мы с резиной работаем или с гантелями. Это что-то новенькое.

Это так называемая изометрическая нагрузка, где эффект достигается за счет собственного веса и силы. Попробуйте присесть у стены и удерживать одно положение в течение хотя бы минуты. Примерно такой принцип заложен в этом тренажере. Экспериментальный образец только появился в зале, но результаты уже ощутимы – спортсмены стали выносливее.

Дмитрий Пясецкий, тренер, многократный чемпион мира по таиландскому боксу:

То, что этот прибор дает результат, это 100%.

Иван Скиба, аспирант Института философии НАН Беларуси:

Рассчитан на всех, кто хочет чего-то добиться: и школьник, и дедушка, и бабушка – кто угодно может использовать.Потому что нагрузки подбираются индивидуально за счет настройки тренажера.

Изобретатель технологии – Иван Скиба – сам в зале уже с десяток лет. Муай-тай – это хобби, а по призванию ученый – философ. Тяга к преодолению новых вершин плюс любовь к мудрости – получилось прямо в цель. Всех нюансов ученый не раскрывает, все-таки впереди еще сертификация и патент. Но добавляет: за кажущийся на первый взгляд простой конструкцией скрыты большие победы не только в спорте.

Иван Скиба:

Нагрузка, которая не будет обуславливаться чисто гравитацией, как железо, или чисто эластичными свойствами, как у резины, а будет индифферентной, т.е. нейтральной по отношении к занимающемуся, но сопротивляться только лишь его действиям. Одно из направлений перспективного использования – это работа с людьми, которые испытывают проблемы с опорно-двигаьельным аппаратом в виду травм или заболеваний.

В Институте философии к открытиям всегда готовы, но такого прорыва не ожидали. Пока просто знакомятся со второй улучшенной моделью тренажера. Хотя уже в плотный трудовой график намерены внести обязательные спортивные часы.