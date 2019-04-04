К каким заболеваниям глаз может привести неправильно подобранная косметика

Смотреть на мир широко открытыми глазами недостаточно для того, чтобы видеть всё до мелочей. За чёткость картинки отвечает качество нашего зрения. Близорукость и дальнозоркость – далеко не единственные помехи для красочной визуализации окружающей действительности. Павел Беляковский, врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза:

Сейчас увеличивается количество конъюнктивитов, тех же сезонных аллергических когнитивных, по поводу поллиноза пациенты приходят, обращаются, жалуются. Конечно, много заболеваний связано с нарушением обмена веществ, потому что вторично развивается какая-то патология со стороны глазного яблока.

Проснулся – ячмень. Случалось, пожалуй, с каждым. Простудное воспаление ресничного фолликула лечится определёнными препаратами довольно быстро.

Но часто его путают с халязионом, несвоевременное лечение которого может потребовать хирургического вмешательства. А спровоцировать этот недуг способны продукты жизнедеятельности подкожного клеща – демодекса, поселяющегося практически в каждом из нас. Знакомая многим сухость – следствие переутомления глаз от работы за компьютером и телефоном. К слову, дискомфорт глазам могут доставить не только всеми любимые гаджеты, но и косметика.

Павел Беляковский:

Любая косметика несет в себе химические ингредиенты: консерванты, стабилизаторы, которые несут в себе химическую отдушку, которые могут высушивать кожу. Они могут вызывать местные аллергические реакции: аллергический конъюнктивит, блефароконъюнктивит.

Обращаются к врачам-офтальмологам и с более серьёзными проблемами. К счастью, современная медицина творит чудеса. На лазерную коррекцию зрения решилась и Анастасия. Анастасия Зубцова, пациентка Центра микрохирургии глаза:

В раннем детстве стало падать зрение, оно постепенно становилось всё хуже. Оканчивая школу, я пользовалась линзами. Потом учёба, рождение ребёнка – это ещё зрение упало. Пришло время, когда моё качество жизни ухудшилось и решила сделать коррекцию.

После операции жизнь Анастасии заиграла новыми красками. Теперь задача номер один – поддерживать эффект. Ведь специалисты утверждают, лазерная коррекция – не панацея. Развенчиваем миф. При неправильном образе жизни снова придётся прятать свой взгляд за очками.

Дмитрий Абельский, врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза:

Да, зрение может меняться после лазерной коррекции, но это больше связано не с самой операцией, а с тем, что мы продолжаем жить, видеть, нагружать глаза, мы продолжаем работать за компьютером по 6-8 часов в день. Это неминуемо будет вызывать синдром сухого глаза, компьютерный зрительный синдром, зрительное переутомление, человек не застрахован от развития других офтальмологических заболеваний таких, как катаракта, глаукома.

«Вижу всё, как в тумане» – случается и такое. Катаракта. К сожалению, эта неприятность неминуемо настигнет буквально каждого в определённом возрасте. Игорь Пашкин, врач-офтальмолог, заведующий хирургическим отделением, Центра микрохирургии глаза:

Хрусталик становится не таким молодым, непрозрачным, мутным. Эта непрозрачность вызывает ухудшение зрения. Появились технологии, мы можем при помощи замены хрусталика эту проблему решить.