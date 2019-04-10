Какие наушники считаются самыми вредными?

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» кандидат технических наук Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения скрининга слуха «Сверчок» рассказал, какой вид наушников считается наиболее вредным.
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» кандидат технических наук Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения скрининга слуха «Сверчок» рассказал, какой вид наушников считается наиболее вредным.
Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:
Затычки. По своему принципу – ушной проход затыкается. Не поступает никакого воздуха, там создается вакуумная среда, чтобы создавать большую громкость в ухе.
Это прямое воздействие на барабанную перепонку. И чем дольше вы этому воздействию подвергаетесь, тем хуже.
Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха у школьников. Разработчик рассказывает об инновациях