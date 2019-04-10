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Какие наушники считаются самыми вредными?

10 апреля 2019 09:08
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В программе «Утро. Студия хорошего настроения» кандидат технических наук Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения скрининга слуха «Сверчок» рассказал, какой вид наушников считается наиболее вредным.      

Какие наушники считаются самыми вредными?-1

Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:
Затычки. По своему принципу – ушной проход затыкается. Не поступает никакого воздуха, там создается вакуумная среда, чтобы создавать большую громкость в ухе.    

Какие наушники считаются самыми вредными?-4

Это прямое воздействие на барабанную перепонку. И чем дольше вы этому воздействию подвергаетесь, тем хуже.   

Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха у школьников. Разработчик рассказывает об инновациях

# Инновации # Здоровье # Максим Вашкевич

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