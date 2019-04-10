Какие наушники считаются самыми вредными?

Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:

Затычки. По своему принципу – ушной проход затыкается. Не поступает никакого воздуха, там создается вакуумная среда, чтобы создавать большую громкость в ухе.