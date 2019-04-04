Прямой эфир

Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ

04 апреля 2019 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Весеннее обострение. 11 случаев укусов населения клещами зарегистрировано за март в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди пострадавших четверо детей.

Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ-1

Активность членистоногих началась из-за раннего потепления. Благоприятными погодными условиями для их жизнедеятельности принято считать температуру от -5 до +25 градусов.

Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ-4

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Минский облЦГЭОЗ»:
Основными мерами профилактики наряду со специфическими – есть специальная вакцина для профилактики клещевого энцефалита – является элементарное благоустройство и санитарное содержание территории.

Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ-7

Естественно, экипировка человека, который направляется для прогулок на природу, это соответствующая одежда, чтобы были максимально закрыты участки тела.

Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ-10


Следует помнить, что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний  энцефалита и риккетсиоза. При получении укуса нужно в течение суток обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

3 способа удалить клеща самостоятельно

# Укусы клещей # Здоровье # Анжела Галенчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 способа удалить клеща самостоятельно
04 апреля 2019 11:05

3 способа удалить клеща самостоятельно

Стоит ли делать прививку от клещевого энцефалита?
04 апреля 2019 11:04

Стоит ли делать прививку от клещевого энцефалита?

Укусил клещ: доставать самому или идти в больницу?
04 апреля 2019 09:41

Укусил клещ: доставать самому или идти в больницу?