Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ

Новости Беларуси. Весеннее обострение. 11 случаев укусов населения клещами зарегистрировано за март в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди пострадавших четверо детей.

Активность членистоногих началась из-за раннего потепления. Благоприятными погодными условиями для их жизнедеятельности принято считать температуру от -5 до +25 градусов.

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Минский облЦГЭОЗ»:

Основными мерами профилактики наряду со специфическими – есть специальная вакцина для профилактики клещевого энцефалита – является элементарное благоустройство и санитарное содержание территории.

Естественно, экипировка человека, который направляется для прогулок на природу, это соответствующая одежда, чтобы были максимально закрыты участки тела.