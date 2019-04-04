Способы защиты от укусов клеща. Объясняет эпидемиолог Минского облЦГЭОЗ

Новости Беларуси. Весеннее обострение. 11 случаев укусов населения клещами зарегистрировано за март в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди пострадавших четверо детей.
Новости Беларуси. Весеннее обострение. 11 случаев укусов населения клещами зарегистрировано за март в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди пострадавших четверо детей.
Активность членистоногих началась из-за раннего потепления. Благоприятными погодными условиями для их жизнедеятельности принято считать температуру от -5 до +25 градусов.
Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Минский облЦГЭОЗ»:
Основными мерами профилактики наряду со специфическими – есть специальная вакцина для профилактики клещевого энцефалита – является элементарное благоустройство и санитарное содержание территории.
Естественно, экипировка человека, который направляется для прогулок на природу, это соответствующая одежда, чтобы были максимально закрыты участки тела.
Следует помнить, что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний – энцефалита и риккетсиоза. При получении укуса нужно в течение суток обратиться к врачу и не заниматься самолечением.