«Адская бомба, когда в один коктейль вмещаются и пончики, и зефиры, и какие-то глазури». Диетолог о фрикшейках

Первое письменное упоминание о молочном коктейле датировано 1885 годом. Именно тогда, благодаря одной британской газете, мир узнал о молочном коктейле – вкусном и полезном продукте. В конце того же столетия американцы взялись за усовершенствование напитка и придумали добавлять в него сиропы, позже в ход пошло и мороженое. А в 1922 году Стивен Поплавски придумывает блендер, и молочные коктейли становятся воздушнее и таинственнее. Ведь в эпоху сухого закона хитроумные бармены прямо на глазах полиции могли смело поднести клиенту горячительное молоко.

Марта Марудова, диетолог:

Это прекрасный продукт. Молоко содержит кальций, который полезен для взрослых людей, для детей, если мы добавим туда ягоды, фрукты. Это будет полезная клетчатка и мы можем употреблять его ежедневно. Замораживать, например, делать мороженое из такого коктейля. Это будет полезно, вкусно и без противопоказаний. Если мы видим там вкусоароматические добавки, загустители, красители, ароматизаторы, абсолютно какой-то яркий цвет, это, конечно, не очень хорошо и от такого продукта желательно либо отказываться, либо употреблять его в крайне маленьких дозировках.

Пёстрый молочный коктейль с огромной шапкой из сладостей под названием фрикшейк впервые появился в 2015 году в меню австралийского ресторана. Позже десерт, щедро сдобренный сливками, печеньем, пончиками, мороженым и даже тортами, проник на ресторанные страницы едва ли не всех стран мира, а следом и в Instagram-блоги.

Марта Марудова:

Красиво ли это – да, современно ли это – да, модно ли это – да, креативно ли это – да, полезно ли это – категорически нет. Потому что если мы посмотрим на состав и калораж этих фрикшейков, они могут доходить до полутора тысяч. Такая адская калораметрическая бомба, когда в один этот большой коктейль вмещаются и пончики, и зефиры, и какие-то глазури, и безумного цвета вкусоароматические добавки и красители. Конечно, о пользе здесь никакой речи не идёт.

Фанаты модного напитка должны раз и навсегда уяснить: чтобы не познакомиться с сахарным диабетом и ожирением, фрикшейки нужно употреблять по правилам. Марта Марудова:

Если мы говорим об употреблении таких фрикшейков, то здесь должно быть определённое четкое правило: мы едим их вместо какого-то приёма пищи, мы не заказываем их как десерт, потому что наверх на обычный приём пищи этот адский безумный калорийный фрикшейк поступит в организм и человек, конечно, наберёт вес. Если актуально не снижение веса, а здоровье, то этот фрикшейк мы употребляем иногда.

Как бы не хотелось разнообразить страничку в социальных сетях, пренебрегать здоровьем в угоду моде некоторым группам пациентов доктора категорически не советуют. Марта Марудова:

Конечно же, фрикшейк опасен для людей с сахарным диабетом, с ожирением, с повышенным давлением, потому что то безумное количество сахара, тот ужасный состав, который есть, он мгновенно попадает в человека, делая абсолютно все хронические заболевания, обостряя их и провоцируя ещё больше их развитие.