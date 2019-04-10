Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха. Разработчик рассказывает об инновациях

Ученые Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники совместно с коллегами из Гродненского медицинского университета создали мобильное приложение для скрининга слуха школьников. Почему сегодня актуальны такие разработки, когда они дойдут до потребителя – мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у разработчика этого приложения, кандидата технических наук Максима Вашкевича.
Как правило, у родителей школьников беспокойство вызывают проблемы со зрением. Такие же проблемы и со слухом возникают?
Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР:
Да, возникают. В первую очередь, наверное, это связано с прослушиванием громкой музыки в наушниках. В наушниках слушают все. Вопрос только в том, какую дозу, условно говоря, они получают. Если это час в день – это еще безопасно, 5 часов – это уже перебор. Я хочу сразу сказать, что инициатива принадлежит именно профессору Олегу Генриховичу Хорову из Гродненского медицинского университета. Он обратился к нам на кафедру с предложением создать такое мобильное приложение для быстрой проверки слуха у школьников.
Приложение мы позиционируем под названием «Сверчок».
Сколько часов в день можно слушать музыку в наушниках?
Почему Вас лично интересует проблема слуха?
Максим Вашкевич:
Так сложилось, что я попал в научную школу профессора Петровского, которая есть в нашем университете. И в рамках его научной школы это направление было связано со слухом. И вот даже моя кандидатская диссертация была по алгоритмам обработки звуков в слуховых аппаратах.
Тональная аудиометрия – это известный тест. Он еще с 60-х годов. Измеряются пороги вашего восприятия на разных частотах. И уже известна статистика, какими они должны быть в норме.
Когда можно будет скачать приложение «Сверчок»?
Максим Вашкевич:
Постараемся, чтобы к концу года оно уже было. Пока мы еще его испытываем. Тестовые были выезды – проверка школьников в Гродненской области в двух школах.
Какой интерес вызвала разработка на выставке «ТИБО»?
Максим Вашкевич:
Вызывает интерес проблема слуха. Приложение вызывает интерес необычностью. Все заинтересованы зрением, чрезмерными играми, а о слухе мало думают. И вот это людей немного цепляет.
Проверить слух у школьников можно с помощью мобильного приложения. Показываем, как оно работает
Какие наушники считаются самыми вредными?