Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха. Разработчик рассказывает об инновациях

Ученые Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники совместно с коллегами из Гродненского медицинского университета создали мобильное приложение для скрининга слуха школьников. Почему сегодня актуальны такие разработки, когда они дойдут до потребителя – мы спросили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у разработчика этого приложения, кандидата технических наук Максима Вашкевича.

Как правило, у родителей школьников беспокойство вызывают проблемы со зрением. Такие же проблемы и со слухом возникают?