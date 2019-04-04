3 способа удалить клеща самостоятельно

Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»: Применяются основные три метода. Что важно при удалении клеща? Это захватить его, как можно ближе к ободку. При его извлечении важно его не повредить. Как это делается?

Как достать клеща самостоятельно, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у заведующего противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Если у вас есть пинцет, то желательно выбирать очень тонкий. Брать снизу, не затрагивая брюшка, поворачивая и раскачивая его, где-то 2-3 оборота хватает, чтобы извлечь клеща.

Второй способ, некоторые ими запасаются – есть специальные клещеудалители заводского изготовления различной конструкции в виде петель, ручек.

И третий способ, он всегда есть в доступности – нитка, лучше всего хлопчатобумажная, она такая ворсистая. Подводят вниз, завязывают узелок и опять же, поворачивая и раскачивая из стороны в сторону, и клеща извлекают. Это практически безболезненно. Детям, естественно, надо помогать.

Чем нужно обрабатывать место укуса?

Дмитрий Голотик:

Нужно обрабатывать любым антисептическим раствором, содержащим спирт. Лучше всего специальные антисептические вещества для обработки кожи: йод, зелёнка. Йод ещё даёт защиту на длительное время.