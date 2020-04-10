Минздрав больше не будет госпитализировать контакты 1-го уровня заболевших коронавирусом

Новости Беларуси. Самоизоляция или контактные центры вместо больницы. Минздрав больше не будет госпитализировать контакты 1-го уровня – то есть тех, кто близко общался с инфицированными коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое изменение внесено в приказ Министерства здравоохранения.

Наблюдение за контактами 1-го уровня будут поэтапно переводить со стационарного на амбулаторный формат. Это означает, что таких людей не будут направлять в клиники, а оставят в самоизоляции или же направят в так называемые контактные центры. Министр поручил создать их в каждой области. До настоящего времени в Беларуси контакты 1-го уровня определяли в больницу, а в таких центрах находились только контакты 2-го уровня.

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Те, кто уже находятся в больницах, пока там и останутся. Такой подход является мировой практикой.