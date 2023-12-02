Как провести комфортно Рождественский пост и кому он противопоказан – рассказала диетолог

Время счастливого ожидания. Рождественский пост начался 28 ноября у представителей православной конфессии, а 29 ноября – он начнется у католиков. В эти дни до праздника Рождества Христова верующие соблюдают душевную частоту и отказывают от некоторых привычных продуктов питания. Пост это не только о душе, но и теле. Как провести пост комфортно и при этом в воздержании?

Александр Меженный, ведущий:

Все четко понимают: пост – это не диета. Но очень часто путают эти понятия или объединяют. Вот я хочу похудеть и надо быть в форме. Давайте, чтобы по итогу нашего общения с вами у людей были четкие понимания, каким образом свою пищу не просто исключить, а разнообразить так, чтобы было и вкусно и полезно.

Юрий Царев, ведущий:

Я бы добавил еще, что дело в том, что многие утверждают, что пост – это классическая древняя диета, которой пользовались наши предки, чтобы держать баланс в своем теле. Я даже такую версию слышал.

Анна Бедрицкая, диетолог, нутрициолог:

Если рассматривать пост с точки зрения умеренности в еде и выбора натуральной еды и продуктов, отказ от мусорной еды, тогда – да, можно рассматривать пост как диету. Но пост и диета – абсолютно разные понятия. Диета предполагает ограничения в определенном количестве продуктов, а пост – это ограничения в животной пище. Которую, кстати, тоже нельзя исключать из рациона, поэтому нужно знать, чем ее заменить, чтобы нормально функционировать. Если мы говорим про Рождественский пост, он не такой жесткий, как Успенский. Там есть послабления в виде рыбы. Это наша лазейка для того, чтобы не испытывать дефицит по аминокислотам. Например, для того чтобы мы продолжали функционировать, расти развиваться и чтобы обменные наши процессы сохранялись на должном уровне.

Юлия Самусенко, ведущая:

Нужен ли совет врача или диетолога перед входом в пост? Может быть, кому-то это категорически не рекомендуется: беременным, кормящим мамам...