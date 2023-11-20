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Специалисты рассказали, сколько белорусских детей страдает от ожирения. Узнали причины заболевания

20 ноября 2023 08:41
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Снижение самооценки, неправильное питание и нарушение сна. Проблема детского ожирения становится наиболее острой для всей планеты.

Специалисты рассказали, сколько белорусских детей страдает от ожирения. Узнали причины заболевания-1

Елена Кислая, заведующая отделением городского детского эндокринологического амбулаторного отделения УЗ «2-я городская детская клиническая больница»:
Если мы с вами посмотрим вообще индустриально развитые страны, то избыточная масса тела – где-то от 10 % до 40 % детей. Ожирение регистрируется до 15 %. На фоне этой статистики наша страна выглядит очень даже симпатично. У нас избыточная масса тела регистрируется где-то от 6 % до 19 %. Ожирение – от 5 % до 10 %.

Специалисты рассказали, сколько белорусских детей страдает от ожирения. Узнали причины заболевания-4

Нелли Куприянович, психолог:
Дети набирают лишний вес тогда, когда им не хватает эмоций, когда занижена самооценка, когда происходит в их жизни буллинг. Между прочим, бывает не только от сверстников в школе, а бывает еще и от родителей. Ребенку это больно, и на бессознательном уровне он начинает набирать вес, чтобы меньше эту боль чувствовать.

Подробнее в видео.

# Здоровье # Здоровье # Елена Кислая # Нелли Куприянович # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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