Специалисты рассказали, сколько белорусских детей страдает от ожирения. Узнали причины заболевания

Елена Кислая, заведующая отделением городского детского эндокринологического амбулаторного отделения УЗ «2-я городская детская клиническая больница»: Если мы с вами посмотрим вообще индустриально развитые страны, то избыточная масса тела – где-то от 10 % до 40 % детей. Ожирение регистрируется до 15 %. На фоне этой статистики наша страна выглядит очень даже симпатично. У нас избыточная масса тела регистрируется где-то от 6 % до 19 %. Ожирение – от 5 % до 10 %.

Нелли Куприянович, психолог:

Дети набирают лишний вес тогда, когда им не хватает эмоций, когда занижена самооценка, когда происходит в их жизни буллинг. Между прочим, бывает не только от сверстников в школе, а бывает еще и от родителей. Ребенку это больно, и на бессознательном уровне он начинает набирать вес, чтобы меньше эту боль чувствовать.