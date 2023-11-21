Частая изжога может привести к раку пищевода. Как избавиться от неприятных ощущений?

Более 60 % людей жалуются на регулярные приступы изжоги. Важно понимать, что это не болезнь, а симптом, который может возникнуть на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта. Чаще всего она проявляется кислым или горьким привкусом во рту.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Изжога – это состояние, при котором происходит ощущение жжения в эпигастральной области, то есть на уровне пупка или немножко выше. Также оно может проявляться по ходу пищевода за грудиной. Происходить это может или короткими эпизодами, по принципу «возникло и прошло само». Это от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю. Это считается проявлением редкой изжоги. Бывают также проявления частой изжоги, когда человек испытывает ее каждый день, а, может быть, и несколько раз на дню.

К такому неприятному симптому наиболее склонны люди с ожирением и беременные женщины. Самый простой способ купирования изжоги – выпить несколько глотков теплой воды. Нейтрализовать кислоту можно и приняв соду. Однако со вторым методом следует быть аккуратными. Прибегать к нему часто не рекомендуется из-за риска появления так называемого кислотного рикошета или избыточного газообразования. Артур Гатальский:

Нужно питаться по часам, вовремя. И если человек вовремя не питается, то у него изжога может проявляться как ощущением жжения и горькоты по ходу пищевода, так и дискомфортными ощущениями в околопупочной области.