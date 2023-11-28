Врач-ортопед: плоскостопие у взрослых можно исправить только при помощи операции

Человеческая стопа состоит из 26 костей, соединенных сухожилиями и мышцами. В норме она должна иметь естественные изгибы. Своды наших стоп позволяют равномерно распределять вес при ходьбе и компенсировать нагрузку на скелет. Однако большинство людей сталкиваются с таким ортопедическим заболеванием, как плоскостопие. Оно может быть врожденное или приобретенное, также выделяют продольный или поперечный тип заболевания.

Олег Яковлев, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Как мы можем определить плоскостопие? Мы видим, что продольный свод стопы ниже, чем должен быть в норме. Особенно после работы, во время работы. Во время рабочего дня – это у взрослых людей. У подростков оно встречается после школы, после физической нагрузки, спортивной. Свод сустава стопы формируется до 14-летнего возраста. Еще возможна коррекция с помощью физкультуры, физиотерапевтических моментов и ношения стелек. У взрослых это невозможно: приходится вмешиваться оперативным путем, создавать свод стопы.

Стопа – это амортизатор нашего тела. При неправильно распределенной нагрузке мышц происходят зажимы и пережатия, которые могут стать причиной плохого кровоснабжения головного мозга и недостатка кислорода для его полноценной работы. Поэтому при выраженном плоскостопии может появиться даже такой неприятный симптом, как головная боль. Олег Яковлев:

Кроме головной боли, развиваются ранние артрозы голеностопных суставов. Во-первых, в суставах стопы развивается артроз при выраженном плоскостопии второй и третьей степени. Появляется боль в икроножных мышцах, в самое стопе, свод стопы, коленные суставы, тазобедренные суставы, появляется нарушение осанки.

Для уточнения типа и выраженности плоскостопия показано обследование у ортопеда. Врач осматривает стопу в свободном состоянии и при нагрузке, оценивает ее внешний вид, выраженность сводов, наличие деформаций и объем движений. Олег Яковлев:

Для определения степени плоскостопия необходимо выполнять рентгенографические исследования под нагрузкой. У деток это после 8-9 лет, потому что у них не видно полностью костной структуры стопы. У взрослых – в подростковом возрасте и старше. Определяется под нагрузкой в прямой проекции и в боковой проекции. Делают снимки в положении стоя и по ним расчерчивают и определяют степень плоскостопия.

При плоскостопии важно использовать ортопедические стельки. Они уменьшают нагрузку на позвоночник, предотвращают прогрессирование болезни и поддерживают стопу в правильном анатомическом положении. Олег Яковлев:

Почему желательно стельки индивидуального изготовления? У нас нагрузка на каждую стопу и форма правой и левой стопы разные. Сначала подбирается стелька по размеру стопы, и потом вы подбираете уже со стелькой себе обувь. Получается, что стелька увеличивает размер нашей стопы. Когда мы меряем обувь, сначала вставляется стелька, а потом нога. И тут надо смотреть по полноте.