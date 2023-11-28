Врач-ортопед: плоскостопие у взрослых можно исправить только при помощи операции
Человеческая стопа состоит из 26 костей, соединенных сухожилиями и мышцами. В норме она должна иметь естественные изгибы. Своды наших стоп позволяют равномерно распределять вес при ходьбе и компенсировать нагрузку на скелет. Однако большинство людей сталкиваются с таким ортопедическим заболеванием, как плоскостопие. Оно может быть врожденное или приобретенное, также выделяют продольный или поперечный тип заболевания.
Олег Яковлев, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:
Как мы можем определить плоскостопие? Мы видим, что продольный свод стопы ниже, чем должен быть в норме. Особенно после работы, во время работы. Во время рабочего дня – это у взрослых людей. У подростков оно встречается после школы, после физической нагрузки, спортивной. Свод сустава стопы формируется до 14-летнего возраста. Еще возможна коррекция с помощью физкультуры, физиотерапевтических моментов и ношения стелек. У взрослых это невозможно: приходится вмешиваться оперативным путем, создавать свод стопы.
Стопа – это амортизатор нашего тела. При неправильно распределенной нагрузке мышц происходят зажимы и пережатия, которые могут стать причиной плохого кровоснабжения головного мозга и недостатка кислорода для его полноценной работы. Поэтому при выраженном плоскостопии может появиться даже такой неприятный симптом, как головная боль.
Олег Яковлев:
Кроме головной боли, развиваются ранние артрозы голеностопных суставов. Во-первых, в суставах стопы развивается артроз при выраженном плоскостопии второй и третьей степени. Появляется боль в икроножных мышцах, в самое стопе, свод стопы, коленные суставы, тазобедренные суставы, появляется нарушение осанки.
Для уточнения типа и выраженности плоскостопия показано обследование у ортопеда. Врач осматривает стопу в свободном состоянии и при нагрузке, оценивает ее внешний вид, выраженность сводов, наличие деформаций и объем движений.
Олег Яковлев:
Для определения степени плоскостопия необходимо выполнять рентгенографические исследования под нагрузкой. У деток это после 8-9 лет, потому что у них не видно полностью костной структуры стопы. У взрослых – в подростковом возрасте и старше. Определяется под нагрузкой в прямой проекции и в боковой проекции. Делают снимки в положении стоя и по ним расчерчивают и определяют степень плоскостопия.
При плоскостопии важно использовать ортопедические стельки. Они уменьшают нагрузку на позвоночник, предотвращают прогрессирование болезни и поддерживают стопу в правильном анатомическом положении.
Олег Яковлев:
Почему желательно стельки индивидуального изготовления? У нас нагрузка на каждую стопу и форма правой и левой стопы разные. Сначала подбирается стелька по размеру стопы, и потом вы подбираете уже со стелькой себе обувь. Получается, что стелька увеличивает размер нашей стопы. Когда мы меряем обувь, сначала вставляется стелька, а потом нога. И тут надо смотреть по полноте.
Консервативное лечение эффективно только на первой стадии заболевания. Кроме подбора правильной обуви, пациентам рекомендованы физиопроцедуры, душ Шарко, отказ от каблуков и снижение веса при избыточной массе тела.
Олег Яковлев:
В случае 2-3 степени плоскостопия показано оперативное вмешательство. В настоящий момент оперативное вмешательство используется даже у детей. Есть специальные малоинвазивные операции, при которых ставится специальный штифт в наружную поверхность стопы. И ребенок ходит в течение 2,5-3 лет. Свод стопы формируется в положительную сторону, и плоскостопие таким образом уменьшается.
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