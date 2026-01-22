Крупнейшие железнодорожные вокзалы Германии погрязли в антисанитарии и криминале – власти срочно выделяют миллионы на уборку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный железнодорожный оператор запускает экстренную программу: планируется генеральная уборка на 1400 станциях. На очистку и охрану направят 50 миллионов евро. Вместе с тем, в правящей партии предупредили: этих средств может не хватить даже на косметический ремонт.