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Крупнейшие железнодорожные вокзалы Германии погрязли в антисанитарии и криминале

22 января 2026 06:08
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Крупнейшие железнодорожные вокзалы Германии погрязли в антисанитарии и криминале – власти срочно выделяют миллионы на уборку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие железнодорожные вокзалы Германии погрязли в антисанитарии и криминале-2

Национальный железнодорожный оператор запускает экстренную программу: планируется генеральная уборка на 1400 станциях. На очистку и охрану направят 50 миллионов евро. Вместе с тем, в правящей партии предупредили: этих средств может не хватить даже на косметический ремонт.

# Международная политика # Новости Германии

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