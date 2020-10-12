«Во время еды возникают в семье конфликты». Почему у ребёнка может быть плохой аппетит

Счастье в семье, когда ребенок ест за троих, съедает первое, второе и третье или просто просит добавку. Но когда из уст любимого чада все чаще слышится «не хочу», большинство родителей воспринимают это как сигнал тревоги. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Очень часто родители, говоря о том, что ребенок ничего не ест или ест очень мало, сильно преувеличивают. И когда ко мне на прием попадают такие родители, первым делом я прошу их завести дневник питания и записывать все, что съел ребенок в течение дня. Иногда это может быть полпеченьки, кусочек банана, 5 ложек супа, для ребенка этого уже вполне достаточно.

Важно понять, почему ребенок отказывается от еды. Причин тому может быть несколько. Ольга Гома:

Наиболее частой причиной отказа от еды является невосприятие каких-то сенсорных качеств продукта. То есть ребенку может просто не нравится консистенция продукта, не нравится, как он хрустит, как он выглядит. Также негативная ассоциация может сформироваться у ребенка, когда во время еды возникают в семье конфликты. Это может быть крик на самого ребенка, либо родители ссорятся фоном, а ребенок это слышит.

Временное, или как его еще называют ложное, снижение аппетита у ребенка – нормальное явление. Здесь беспокоиться не стоит. Но если малыш совсем ничего не ест, это повод задуматься и обратиться к специалисту. Василий Кулик, педиатр:

К сожалению, это может приводить к ряду серьезных заболеваний или состояний: заболеваний внутренних органов и систем, чаще всего это ЖКТ, заболеваний желез внутренней секреции. У сладкоежек – риск развития сахарного диабета. Снижается работа иммунной системы. Если, конечно, ребенок совсем не кушает, это может привести вплоть до снижения веса и развития белково-энергетической недостаточности. Параллельно с внутренними органами, конечно, страдает и ЦНС, в частности, головной мозг, которому нужна энергия и углеводы.

Делать что-то специально для улучшения аппетита не нужно. Здесь могут помочь и простые рекомендации. Василий Кулик:

Режим дня и формирование режима питания у ребенка. Прогулки на свежем воздухе, заставлять детей больше двигаться, то есть это игры подвижные, прыжки. У ребенка должна быть красивая посуда. Ребенку должна нравиться, он тогда и с большим аппетитом покушает. У ребенка должно быть определенное место за столом, его личное место, личное пространство.