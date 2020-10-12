«Обезжиренные продукты – это прямой путь к сахарному диабету». Как сбросить вес без вреда для здоровья?

Желающие убрать «лишние» сантиметры часто прибегают к диетам и различным системам питания. Кто-то делает это с помощью специалистов, другие справляются своими силами и не всегда получают здоровый результат. Каких ошибок можно избежать, чтобы не навредить организму?

Ошибка 1. После 18:00 не есть. Режима питания, когда последний прием пищи проходит до 6 вечера, придерживаются модели и знаменитости. Это один из сценариев интервального голодания, когда после легкого ужина и до завтрака организм отдыхает. Однако есть нюанс.

Анна Бедрицкая, биохимик, диетолог, нутрициолог:

Если у вас был сбалансированный рацион, если вы питались, кушали хорошие качественные белки, если у вас были сложные углеводы, был питьевой режим, если вы кушали достаточное количество полезных жиров: и растительного, и животного происхождения, у вас было 3 полноценных приема пищи, то нет проблем – не кушайте после шести, это пойдет вам даже в плюс. Но если вы не позавтракали, если был беспорядочный обед, предполагающий круассан и капучино, то эта история абсолютно не про здоровье. Это самоубийство.

Ошибка 2. Отказ от жиров. Переход на обезжиренные продукты ведет к постепенному истощению организма. Важно включать в рацион и модное авокадо, и привычное сало.

Анна Бедрицкая:

Обезжиренные продукты – это прямой путь к сахарному диабету. Во-первых, обезжиренные продукты исключают кальций, который просто необходим и детям, и женщинам – это группы риска по кальцию. Поэтому кушайте молочные продукты нормальной жирности. Если корова дает молоко 4% жирности – мы должны пить молоко 4% жирности. Если творог 6-7% жирности – выбираем 6-7% жирности. Это про здоровье. Если вы кушаете твердый сыр, он должен быть от 30% жирности, если это йогурт – 4-5% жирности.

Ошибка 3. Нужно выпивать 2 литра воды в день. Переизбыток жидкости в организме приведет к отекам, излишней нагрузке на почки, а также образованию целлюлита. Универсальной цифры суточного объема воды не существует. Анна Бедрицкая:

Пускай стакан воды с утра теплой, немножко разогретой, некомнатной для того, чтобы запустить обменные процессы и взбодрить наш ЖКТ, будет у вас. Норма воды – это 30 мл на кг веса. Сюда входят чаи, супы. Не входят сюда алкоголь, кофе и крепкий чай – он обезвоживает.

Ошибка 4. Тотальный и резкий отказ от сахара. Сладкое вредно как для фигуры, так и для кожи лица. Только отказаться от любимых лакомств непросто, особенно если делать это резко. Такой стресс навредит организму. Лучше начинать с альтернативной замены: вместо привычных пирожных и конфет добавьте в свой рацион сухофрукты, стевию, мед и пастилу.

Анна Бедрицкая:

В 2006 году Всемирная организация здравоохранения внесла сахар в список психотропных веществ. Отказаться от сахара за неделю невозможно. Я за то, если вы любите сладкое, чтобы оставить сладкое в рационе, но это должна быть какая-то полезная сладость. Давайте перейдем на самодельные сыроедные сладости. Это по типу конфетки с кокосом, черносливом, из сухофруктов. Если хотите, ложку варенья в обед. Фрукты не помогают нам восполнить сумасшедшую сладость сникерса. И мозг ваш хорошо помнит это чудесное удовольствие эйфории после употребления сладкого, просто сладкое нужно минимизировать.