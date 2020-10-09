Как сейчас работают медики в Беларуси и чего ждут от второй волны коронавируса? Показываем на примере 10-й больницы

Новости Беларуси. Белорусские медики готовы ко второй волне коронавируса. За минувшие сутки в Беларуси выявлено 489 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сразу несколько стационаров специализированы под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Продолжается и прием плановых пациентов. Как, например, в 10-й больнице (это ведущий многопрофильный медицинский центр столицы). Наша съемочная группа отправилась туда, чтобы узнать, как сейчас работают медики и чего ждут от второй атаки COVID.

К привычному режиму работы 10-я больница вернулась в начале июля, COVID здесь больше не лечат. Однако совсем избежать с ним встречи не получится. Потому в пульмонологии по-прежнему есть «грязная» и «чистая» зоны. Среди пациентов, которые попадают на лечение в клинику, случаи заболевания коронавирусом выявляются. И медики к этому готовы.

Радмила Шумилова, врач-эпидемиолог 10-й городской клинической больницы Минска:

Наша клиника работает в условиях спорадической заболеваемости по COVID-инфекции. Это говорит о том, что пациенты к нам поступают в приемное отделение. Если по плановым показаниям они поступают, они обязательно с собой приносят тест на наличие антител. Если же они поступают по экстренным показаниям, то в приемном отделении мы им проводим забор биологического материала в виде назофарингеального мазка и антител, определяем антитела. И пациенты госпитализируются к нам в отделение лечебное. При выявлении COVID-инфекции пациенты своевременно изолируются и госпитализируются в другие стационары, которые развернуты для оказания лечебной помощи.

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас мы готовимся пойти в пульмонологическое отделение, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией. Для этого нужно одеть специальный костюм, как и всем медработникам.

Чтобы нашей видеокамере после съемки не пришлось оставаться на карантине неделю, если не больше, дальше иду одна и снимать продолжу на телефон.

Сейчас мы идем по так называемому шлюзу – нейтральной зоне, по которой врачи проходят туда, где находятся пациенты с выявленным COVID. Ну, или те, которые ждут результатов тестов. И хотя поток пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в разы меньше, в сутки среди поступивших на лечение здесь выявляют 5-6 случаев. Меры предосторожности все такие же строгие.

Валентина Максимович, старшая медсестра пульмонологического отделения 10-й городской клинической больницы Минска:

Мы работаем с ковидными пациентами с самого начала пика заболевания, средствами индивидуальной защиты мы обеспечены были всегда. Если сотрудники всегда вовремя и качественно используют СИЗы, то они, как правило, не заболевают.

Яна Шипко:

Усталость, без сомнений, накапливается. Но медики сами себе прописывают юмор. Я примерила только один из комплектов защиты, а в телефоне у старшей медсестры их целая коллекция. При чем сезон весна-лето был куда брутальнее. В такой защите нет шансов для вируса?



– В такой защите мы работали, да. У вирусов шансов нет.

К ожидаемой второй волне медики подготовили запас средств индивидуальной защиты на месяц.

Яна Шипко:

Здесь находятся одноразовые комплекты одежды, в которой медработники ходят к пациентам, каждый в индивидуальном боксе. На смену каждому доктору по несколько таких комплектов.

Следовать этому алгоритму медики привыкли. За три месяца, на которые 10-я больница была отдана под COVID-19, здесь пролечили более 200 тяжелых больных.

Елена Санкович, заместитель главного врача по медицинской части 10-й городской клинической больницы Минска:

Мы готовы ко второй волне. Мы провели дополнительные кислородные точки, аппаратов ИВЛ у нас хватает, средств индивидуальной защиты у нас тоже хватает. У нас сейчас есть протоколы лечения этих пациентов, а также наш бесценный опыт, накопленный за три месяца лечения.

10-я больница – один из ведущих многопрофильных медицинских центров Минска. Здесь есть и узкоспециализированные отделения – например, аллергологии или микрохирургии глаза. Потому, несмотря на вторую волну коронавируса, решено было продолжать работать с профильными пациентами.

Елена Санкович:

У нас есть уникальные отделения. Есть, например, отделение аллергологии из терапевтических, которое тоже единственное, больше его в нашем городе нет. Уникальные делаются операции в городском центре желудочно-кишечных кровотечений, в торакальном отделении. Нам есть, чем гордиться.