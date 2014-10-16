IX международный съезд травматологов-ортопедов открылся в Минске

Новости Беларуси. Свыше 300 делегатов из 19 стран. В Минске открылся IX съезд травматологов-ортопедов. Специалисты из России, Украины, Молдовы, Грузии, Израиля, Франции, Венгрии приехали в белорусскую столицу, чтобы поделиться своими разработками и инновационными методиками.

В течение двух дней в центре внимания участников – проблемы эндопротезирования суставов, современные методы диагностики и лечения травм.

Последняя встреча в таком формате проходила шесть лет назад – в феврале 2008 года. В планах – проводить такие съезды раз в четыре года.

Каждый день у него расписан по минутам. Тем не менее, историю своих пациентов Александр Марксович знает буквально до мелочей. Например, Тимура Хаджиева к белорусскому ортопеду привела травма. Профессиональная. Как говорится, в спорте не без жертв. После очередной игры пострадали связки коленного сустава. Пришлось спасать. А ведь именно у нас со спортивной травмой научились бороться как нигде в мире, причем с помощью так называемых малоинвазивных технологий.

Тимур Хаджиев:

Мой друг рекомендовал мне поехать в Беларусь. Сказал, что здесь доктора профессионально делают свою работу.

Александр Пипкин, врач травматолог-ортопед Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Малоинвазивные методики мы используем. Это электроскопия, эндоскопические технологии, вмешательства на позвоночнике имеют тенденцию к минимизации доступа. На данный момент в институте эти технологии используются.

Разработки в детской ортопедии, достижения в области протезирования крупных суставов. Успехи есть. Нашей съёмочной группе Александр Марксович говорит о своей «профессиональной» арифметике.

В РНПЦ травматологии и ортопедии за год лечение проходят порядка 9 тысяч человек.

И, кстати, примерно тысяча из них — иностранцы. Из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, России.

Татьяна Величко:

Когда первый раз я приехала, мне очень понравилось: и врачи, и отношение. Поэтому я приезжаю уже третий раз.

Рассказывали о новых методиках и обменивались опытом 16 октября в Минске гости из стран СНГ и Европы. В рамках профессионального форума.

Анастасия Иванникова, СТВ:

На ІХ съезд травматологов-ортопедов приехало свыше 300 человек. Медики 19 стран делятся своими разработками и инновационными методиками в медицине. Ведь за 6 лет сделано немало. А именно столько времени прошло после последней встречи в таком формате.

Предыдущий съезд проходил еще в феврале 2008. Да и специалисты тогда были из 7 стран. Сегодня география участников, несомненно, шире. Россия, Украина, Грузия, Израиль, Венгрия, Франция. А ведь если есть интерес, значит, есть и чему поучиться.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

То, что 19 стран прибыли к нам на съезд, говорит действительно о замечательных успехах наших ортопедов и травматологов. Люди приехали не только, чтобы позаимствовать у нас, но и, безусловно, будут интересные сообщения зарубежных коллег.

В центре внимания участников форума — вопросы детской ортопедии, эндопротезирования суставов и нейрохирургии. О том, что белорусам есть, чем поделиться с зарубежными коллегами, говорят и новые «акценты». Например, в сфере образования. Теперь вектор обучения и практических навыков в области травматологии переместился именно в белорусскую столицу. Вместо недавних Москвы и Петербурга.

Александр Белецкий, директор ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»:

Нашими учеными-травматологами получено 100 патентов, авторских свидетельств на изобретения новых оперативных вмешательств и полезных моделей разных фиксаторов. Впервые в мире были разработаны. И чтобы показать эти практические навыки, новые методы вмешательств, мы сформировали программу докладов, чтобы это было четно, понятно всем, и то, что увидят, чтобы, приехав на места, они быстро внедрили в практику на областном, межрайонном, районном уровнях.

Десятки докладов и выступающих. В центре внимания делегатов современные методы диагностики и лечения будут в течение двух дней.