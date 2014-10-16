Еда будущего: какую пользу могут принести функциональные продукты питания?

Еда будущего… Какую пищу мы будем вкушать через несколько десятков лет? Ученые уже сегодня озадачены вопросами, как прокормить растущее население планеты. Они разрабатывают более устойчивые сорта культур, новые технологии их производства. К примеру, некоторые считают, что будущее за ГМО продуктами… Мол, они позволят заменить привычную пищу. Но противники генномодифицированных продуктов уверены, это может привести к серьезным заболеваниям. Упор следует делать на здоровую еду.

Пока одни ученые выводят трансгенные культуры, другие стремятся разрабатывать функциональные продукты питания, которые не только давали бы человеческому организму энергию для жизни, но и предупреждали возникновение большинства болезней.

Среди функциональных продуктов питания, которые разработали наши ученые —кондитерские изделия, обогащенные витаминами, продукты детского питания, не вызывающие аллергию, напитки для спортсменов, которые восполняют необходимый запас микроэлементов… А белорусское ноу-хау квас из картофеля и вовсе всех удивил…

Не могли ученые не поэкспериментировать с любимым продуктом белорусов — картофелем. Сейчас они проводят селекционную работу по созданию сортов картофеля разного цвета: от светло-розового до темно-фиолетового. Пока одни занимаются селекцией, другие размышляют, как повысить урожайность. Для этого разрабатываются новые технологии выращивания культур. Одна из них — гидропоника.

Такой чудо-грунт позволяет повысить урожайность. К тому же, обратите внимание, как растут культуры… Вовсе не на земле, а высоко в воздухе. Большой урожай томатов — мечта любого садовода-огородника. Но мало кто знает, как его получить. И здесь одной гидропоникой не обойтись. На помощь приходят шмели. Да-да… Именно земляной шмель активно опыляет томаты. Благодаря мохнато-полосатому урожайность увеличивается до 30%, а вкус культуры становится более насыщенным.

Какой будет еда через 50-70 лет, можно только предполагать. Но уже ученые изобрели много необычных новинок, к примеру, пищевые пластыри — нательные пластины, которые содержат необходимые для человека питательные вещества. Теперь еду можно не только вкушать, но и вдыхать. Еда под действием ультразвука превращается в подобие тумана, который можно вдохнуть через трубочку. А как вам идея съедобных упаковок? Теперь и это возможно. К чему приведут такие эксперименты, покажет время. А пока хочется верить, что гастрономическое будущее будет не только вкусным, но и максимально натуральным и полезным.