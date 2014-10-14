Врачи-педиатры о прививках детям

После выписки из роддома младенцев навещает участковый педиатр. Раз в неделю на протяжении месяца. В дальнейшем мама и малыш приходят в поликлинику сами ежемесячно по вторникам.

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

По-разному могла протекать беременность. Существовали разные неблагоприятные факторы. В течение первого года мы должны понаблюдать влияние этих факторов, устранить то, что мы можем устранить и спрогнозировать развитие последующее влияние этих факторов.

Например, риск внутриутробного инфицирования, последствия которого проявляются в течение первых месяцев жизни малыша.

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

В один месяц он сдает анализ крови и анализ мочи. По этим параметрам судится о том, развился этот риск или нет. В 3 месяца, если анализы крови и мочи находятся в норме, риск снимается, ребенок может переводиться в первую группу здоровья при отсутствии других рисков развития.

При первом посещении поликлиники ребенка осматривает не только участковый педиатр, но и врач-невролог, а также хирург.

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

Затем план наблюдения зависит от того, какие выявлены изменения в анализах. Ответственность врача должны делить обязательно родители. Не перекладывать с одних плеч на другие. Очень важно работать в тандеме.

Что помогает врачу-педиатру находить общий язык и с ребенком, который еще не умеет говорить, и с его родителями, которые, порой, не умеют слушать?

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

Мне лично помогают оптимизм и любовь к людям.

Какие специфические качества, черты должны быть свойственны врачу-педиатру?

Елена Васильева, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Безусловно, доброта, тепло души. Ребенка невозможно обмануть, он без слов чувствует твое отношение к нему, поэтому что бы ни волновало, какие бы проблемы в жизни не беспокоили, чтобы ни происходило, к своему маленькому пациенту ты должен подходить всегда с открытой душой, добрым сердцем. Педиатр должен быть искренним, добрым, терпеливым.

Если говорить о педиатрии как об отрасли медицины. Какие направления вы бы выделили?

Елена Васильева, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Наиболее важным, я считаю, профилактическое направление, потому что все, что делает врач-педиатр, родители вместе с врачом-педиатром — большей частью направлено на предотвращение заболеваний ребенка.

Болезнь легче предупредить, чем потом лечить — фраза уже набившая оскомину. Тем не менее, именно она как нельзя точно отражает суть вакцинации.

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

Первая прививка была зарегистрирована в 1881 году. Ее изобрел Луи Пастер только для того, чтобы люди не умирали. Сколько врачи испытывали на себе влияние новых вакцин. Они рисковали жизнью не только своими, но и своих родных. Надо всем помнить, что прививки делаются только для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей. Когда у человека не было прививок, был естественный иммунитет, соответственно, естественный отбор. Были огромные эпидемии, когда погибали тысячи, миллионы людей. Нужен искусственный иммунитет. Мы все хотим жить, жить хорошо, комфортно, здоровыми, поэтому мы должны делать прививки. После прививки ребенок обязательно наблюдается в течение 30 минут, затем в течение 3 или более дней (если надо) он состоит под наблюдением у участковой медсестры.

Что же может произойти в следующие 3 дня после прививки?

Местная реакция на прививку: отек в месте укола и легкое покраснение.

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

Можно воспользоваться противоаллергическими средствами и самое элементарное — содовые примочки на отек.

Что делать, если у ребенка после прививки поднялась температура?

Екатерина Лещинская, врач-педиатр:

При небольшой температуре после прививки обращаться к врачу не надо. При развитии высокой температуры (выше 38,5) следует обратиться к врачу.

Какие прививки наиболее значимы и в соответствии с календарем обязательно должны быть выполнены?

Елена Васильева, главный педиатр Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Все вакцины, все прививки, включенные в этот календарь, обязательные, потому что вакцинация против дифтерии, гепатита, туберкулеза, то есть те значимые, серьезные заболевания, которые могут привести к очень серьезным последствиям. К сожалению, в последнее время нельзя не отметить, что наметилась тенденция к тому, что родители отказываются от вакцинации. Процент осложнений от вакцинаций минимален. Не стоит забывать, что определенные инфекции, от которых мы прививаем детей могут возникнуть после проведения вакцинации, не значит, что это плохо.