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Массовая иммунизация стартовала в Беларуси: в нынешнем эпидсезоне ожидаются два новых вируса

16 октября 2014 06:48
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Новости Беларуси. Два новых вируса гриппа ожидаются в Беларуси в нынешнем эпидсезоне. Появление «новичков» заставило внести изменения в состав вакцин. Поэтому, по словам медиков, в 2014 году особенно важно сформировать защиту против заболевания с помощью прививки.

Тем временем в стране уже стартовала массовая иммунизация. Привить планируется более трети населения, из них почти каждого пятого за счет бюджета.

В разряд льготников включены беременные, дети от 6 месяцев до 3 лет, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также те, кому за 65.

Под обязательную вакцинацию попадут также люди из так называемой группы риска: медики, учителя, милиционеры, спасатели и некоторые другие. Эпидемию гриппа ожидают в конце января – начале февраля, поэтому конец осени – оптимальный период для вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Прививки

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