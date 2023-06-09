Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила
Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».
Болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Это нам завещал еще Гиппократ. Но около 80 % наших сограждан не хотят тратить время на свое здоровье, и эта доля не меняется последние два года. Согласитесь, в своем большинстве мы обращаемся к врачу, только когда самостоятельно не можем справиться с болью.
Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:
Абсолютно все системы в нашем организме работают взаимосвязанно. Если где-то происходит «поломка», начинают «слетать» остальные органы и системы. Этот процесс не по щелчку пальцев происходит. Здесь должно пройти время. Индивидуально время, тоже разное. Но наша цель – предупредить развитие каких-то заболеваний. Поэтому, если я вижу в анализах, что этому человеку остается пара месяцев до железодефицитной анемии, я понимаю, что ему уже нужно подключить добавки с железом.
Нутрициология работает на предупреждение, в отличие от экстренной медицины, которая призвана спасти человеку жизнь. Так, за шаг до диабета можно определить инсулинорезистентность – состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к гормону.
Катерина Давыдова:
Для того чтобы оценить состояние углеводного обмена, нам необходимо посмотреть глюкозу, инсулин, индекс HOMA и гликированный гемоглобин, чтобы понимать, что у человека с поджелудочной железой, обменами углеводов. Если инсулин повышается выше средней границы, которую нам дает лаборатория, и если есть отклонения в глюкозе, жалобы у пациента, если он понимает, что меня тянет на сладкое, у меня есть лишний вес, я постоянно хочу пить, мы понимаем, что у человека осталось немного времени для развития инсулинорезистентности.
По миру беспощадным маршем шествует эпидемия сахарного диабета – болезнь, которая уже сейчас поражает почти каждого 11-го жителя планеты. И это уже далеко не «сладкий» диагноз. Неспособность регулировать уровень сахара в крови ведет к разрушающим последствиям, увеличивая риск возникновения инсульта, почечной недостаточности и потери зрения. Диабет не первый в списке заболеваний, от которых умирает больше всего людей в мире. Но часто он причина тех, что в топе антирейтинга.
Игорь Зайцев, невролог, старший научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент:
Нам нужно прислушиваться к своему организму, потому что мы не роботы. День сменяется ночью, ночь сменяется днем, есть поры года. Такая же цикличность в нашем организме, и наша потребность в том, чтобы спать, отдохнуть, такая же физиологичная, как то, что человеку нужно дышать, есть, пить. Современные реалии влекут огромнейшие вызовы к человеку. Мир глобален, мир постоянно двигается, и многие боятся выпасть из обоймы, что, если они немножко отдохнут, не успеют. Поверьте, порой человеку лучше пропустить соревнования областные, но выиграть чемпионат республики. То же самое в жизни. Нельзя сделать всю работу.
Невозможно, но мы попробуем. Вместо того чтобы дать своему организму полноценный отдых, вливаем в него кофе чашками и употребляем энергетики. Сидим над отчетом, не разгибая спины и редко радуем себя сбалансированным обедом.
Игорь Зайцев:
Порой люди немножко себя обманывают. То же кофе – биологически активное вещество, стимулятор. Кто-то принимает растительные добавки со стимулирующим эффектом. Порой человеку нужно просто выйти из строя, сесть и отдохнуть. А человек искусственно поддерживает себя стимуляторами. Нельзя постоянно на износ. Когда уже была пора отдохнуть, выспаться, пойти в отпуск – неделя, еще, две-три… Я понимаю, что в жизни каждого из нас есть ситуация, когда do or die – разбейся или сделай. Но так не может быть всю жизнь.
Поэтому не удивительно, что рано или поздно здоровье дает сбой. Вот так живешь своей обычной жизнью, через час чувствуешь небольшое недомогание. Через два осознаешь, что скоро может настать конец. А через три оказываешься в больнице и над тобой кружит медперсонал.
Катерина Дывыдова:
Поэтому наша задача – выловить этот повышенный инсулин и питанием, образом жизни и необходимыми добавками… Добавки здесь необходимы, потому что, когда человек ест много сахара, рафинированных углеводов быстрых, теряет огромное количество витаминов: магния, витамина С.
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