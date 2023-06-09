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Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила

09 июня 2023 19:52
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Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-1

Болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Это нам завещал еще Гиппократ. Но около 80 % наших сограждан не хотят тратить время на свое здоровье, и эта доля не меняется последние два года. Согласитесь, в своем большинстве мы обращаемся к врачу, только когда самостоятельно не можем справиться с болью.

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-4

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:
Абсолютно все системы в нашем организме работают взаимосвязанно. Если где-то происходит «поломка», начинают «слетать» остальные органы и системы. Этот процесс не по щелчку пальцев происходит. Здесь должно пройти время. Индивидуально время, тоже разное. Но наша цель – предупредить развитие каких-то заболеваний. Поэтому, если я вижу в анализах, что этому человеку остается пара месяцев до железодефицитной анемии, я понимаю, что ему уже нужно подключить добавки с железом.

Нутрициология работает на предупреждение, в отличие от экстренной медицины, которая призвана спасти человеку жизнь. Так, за шаг до диабета можно определить инсулинорезистентность – состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к гормону.

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-7

Катерина Давыдова:
Для того чтобы оценить состояние углеводного обмена, нам необходимо посмотреть глюкозу, инсулин, индекс HOMA и гликированный гемоглобин, чтобы понимать, что у человека с поджелудочной железой, обменами углеводов. Если инсулин повышается выше средней границы, которую нам дает лаборатория, и если есть отклонения в глюкозе, жалобы у пациента, если он понимает, что меня тянет на сладкое, у меня есть лишний вес, я постоянно хочу пить, мы понимаем, что у человека осталось немного времени для развития инсулинорезистентности.

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-10

По миру беспощадным маршем шествует эпидемия сахарного диабета – болезнь, которая уже сейчас поражает почти каждого 11-го жителя планеты. И это уже далеко не «сладкий» диагноз. Неспособность регулировать уровень сахара в крови ведет к разрушающим последствиям, увеличивая риск возникновения инсульта, почечной недостаточности и потери зрения. Диабет не первый в списке заболеваний, от которых умирает больше всего людей в мире. Но часто он причина тех, что в топе антирейтинга.

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-13

Игорь Зайцев, невролог, старший научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент:
Нам нужно прислушиваться к своему организму, потому что мы не роботы. День сменяется ночью, ночь сменяется днем, есть поры года. Такая же цикличность в нашем организме, и наша потребность в том, чтобы спать, отдохнуть, такая же физиологичная, как то, что человеку нужно дышать, есть, пить. Современные реалии влекут огромнейшие вызовы к человеку. Мир глобален, мир постоянно двигается, и многие боятся выпасть из обоймы, что, если они немножко отдохнут, не успеют. Поверьте, порой человеку лучше пропустить соревнования областные, но выиграть чемпионат республики. То же самое в жизни. Нельзя сделать всю работу.

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-16

Невозможно, но мы попробуем. Вместо того чтобы дать своему организму полноценный отдых, вливаем в него кофе чашками и употребляем энергетики. Сидим над отчетом, не разгибая спины и редко радуем себя сбалансированным обедом.

Игорь Зайцев:
Порой люди немножко себя обманывают. То же кофе – биологически активное вещество, стимулятор. Кто-то принимает растительные добавки со стимулирующим эффектом. Порой человеку нужно просто выйти из строя, сесть и отдохнуть. А человек искусственно поддерживает себя стимуляторами. Нельзя постоянно на износ. Когда уже была пора отдохнуть, выспаться, пойти в отпуск – неделя, еще, две-три… Я понимаю, что в жизни каждого из нас есть ситуация, когда do or die – разбейся или сделай. Но так не может быть всю жизнь.

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила-19

Поэтому не удивительно, что рано или поздно здоровье дает сбой. Вот так живешь своей обычной жизнью, через час чувствуешь небольшое недомогание. Через два осознаешь, что скоро может настать конец. А через три оказываешься в больнице и над тобой кружит медперсонал. 

Катерина Дывыдова:
Поэтому наша задача – выловить этот повышенный инсулин и питанием, образом жизни и необходимыми добавками… Добавки здесь необходимы, потому что, когда человек ест много сахара, рафинированных углеводов быстрых, теряет огромное количество витаминов: магния, витамина С.

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# Заболевания # Здоровье # Катерина Давыдова # Игорь Зайцев # Фотофакт

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