Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Это нам завещал еще Гиппократ. Но около 80 % наших сограждан не хотят тратить время на свое здоровье, и эта доля не меняется последние два года. Согласитесь, в своем большинстве мы обращаемся к врачу, только когда самостоятельно не можем справиться с болью.

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:

Абсолютно все системы в нашем организме работают взаимосвязанно. Если где-то происходит «поломка», начинают «слетать» остальные органы и системы. Этот процесс не по щелчку пальцев происходит. Здесь должно пройти время. Индивидуально время, тоже разное. Но наша цель – предупредить развитие каких-то заболеваний. Поэтому, если я вижу в анализах, что этому человеку остается пара месяцев до железодефицитной анемии, я понимаю, что ему уже нужно подключить добавки с железом. Нутрициология работает на предупреждение, в отличие от экстренной медицины, которая призвана спасти человеку жизнь. Так, за шаг до диабета можно определить инсулинорезистентность – состояние, при котором ткани организма теряют чувствительность к гормону.

Катерина Давыдова:

Для того чтобы оценить состояние углеводного обмена, нам необходимо посмотреть глюкозу, инсулин, индекс HOMA и гликированный гемоглобин, чтобы понимать, что у человека с поджелудочной железой, обменами углеводов. Если инсулин повышается выше средней границы, которую нам дает лаборатория, и если есть отклонения в глюкозе, жалобы у пациента, если он понимает, что меня тянет на сладкое, у меня есть лишний вес, я постоянно хочу пить, мы понимаем, что у человека осталось немного времени для развития инсулинорезистентности.

По миру беспощадным маршем шествует эпидемия сахарного диабета – болезнь, которая уже сейчас поражает почти каждого 11-го жителя планеты. И это уже далеко не «сладкий» диагноз. Неспособность регулировать уровень сахара в крови ведет к разрушающим последствиям, увеличивая риск возникновения инсульта, почечной недостаточности и потери зрения. Диабет не первый в списке заболеваний, от которых умирает больше всего людей в мире. Но часто он причина тех, что в топе антирейтинга.

Игорь Зайцев, невролог, старший научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент:

Нам нужно прислушиваться к своему организму, потому что мы не роботы. День сменяется ночью, ночь сменяется днем, есть поры года. Такая же цикличность в нашем организме, и наша потребность в том, чтобы спать, отдохнуть, такая же физиологичная, как то, что человеку нужно дышать, есть, пить. Современные реалии влекут огромнейшие вызовы к человеку. Мир глобален, мир постоянно двигается, и многие боятся выпасть из обоймы, что, если они немножко отдохнут, не успеют. Поверьте, порой человеку лучше пропустить соревнования областные, но выиграть чемпионат республики. То же самое в жизни. Нельзя сделать всю работу.