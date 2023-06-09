Аптека, спорттовары или отдел здорового питания? Вот где лучше покупать БАДы

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Но что употреблять, как и зачем? На страже нашего здоровья сегодня широчайший ассортимент «зеленой аптеки», различные эфирные масла, чудодейственные коктейли молодости. Уже много веков человечество в поисках того самого эликсира долголетия или таблетки от всех бед. Каждый хочет, чтобы мозг работал, мотивация не исчезала, утомляемость отступила, а вечером еще оставались какие-то силы на семью и хобби. Подготовка к важному тесту, собеседованию, сдаче проекта, способ «поправить здоровье» или эффективно похудеть – запросы у всех разные, но смысл один.

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:

У людей на тему БАДов складывается очень ошибочное мнение, потому как раньше БАДы позиционировали себя как какая-то волшебная таблетка или чай, который мы выпиваем и с утра мы стройные, тонкие, звонкие. Мы смотрим на себя в зеркало, и нам нравится наше отражение. На самом деле эта история нерабочая. Вот это можно назвать разводом. Сейчас БАДы – либо нутрицевтики, либо добавки, витамины, минералы – имеют немножко другой подход и действие. Что такое БАДы и как их проверяют на качество в Беларуси? Медики о критериях безопасности добавок – подробности. И вот тут диалог либо продолжится, либо искатель Страны Чудес уйдет искать магию за пределами Хогвартса. Что же происходит с первой группой? В зависимости от жизненной ситуации клиент получает набор рекомендаций. В который, к слову, входят не только заветные баночки.

Ольга Ветушко, фельдшер, нутрициолог:

Нутрицевтическая поддержка – в первую очередь профилактика. Когда уже само заболевание, это всегда сложнее, дольше и дороже. Профилактика – это первично, но всегда я говорю: с образом жизни, питанием и физической активностью. Если вдруг человек выпивает, фастфудом забрасывается, то нутрицевтики будут нейтрализовать вредное, но восстанавливать их возможностей не хватит. Человек должен помочь образом жизни. Тем временем ученые предлагают свой «эликсир жизни» – комбинацию из продуктов, которые помогут сохранить здоровье и молодость, замедлить старение, восстановить защитные силы организма. В список чудесных продуктов попали черника, чеснок, овес, цитрусовые, тыква, лосось, растительное масло, шпинат, чай, помидоры, белое мясо курицы, орехи и кисломолочные продукты, приправы и специи. Получается, можно придерживаться определенной пищевой культуры, больше бывать на свежем воздухе и вести активный образ жизни, и этого будет достаточно? Но для чего тогда нам так активно «впаривают» те самые «волшебные пилюли»?

Катерина Давыдова:

Одни говорят: нужно принимать витамин D на постоянной основе. А другие говорят, что витамин D – курсами, на весну-лето делать перерыв. В любом случае и то, и другое мнение имеют место быть, но я всегда делаю ориентир на показатели крови, на анализ. Если человек в летний период имеет уровень витамина D 10-15, то я понимаю, что он не получит необходимой дозировки с солнышка, из продуктов питания, которые содержат витамин D, поэтому необходимо добавлять именно в капсульной форме, чтобы повысить этот оптимальный уровень.

Все верно! Начинать нужно с диагностики. Врач по образованию, нутрициолог Катерина Давыдова первым делом советует пройти не самые приятные процедуры – сдать биохимический анализ крови, проверить уровень сахара и гормоны щитовидной железы. И это элементарное. Ольга Ветушко:

Мы советуем проводить ежегодно чек-ап организма, чтобы вовремя выявить какую-то начинающую патологию. Даже снижение ферритина – обычно смотрят просто на гемоглобин. Если ферритин очень снижен, то никто не может связать, что может развиться гипотериоз, у человека может начаться аритмия. Будут ходить к кардиологам, а всего лишь надо восполнить депо. Катерина Давыдова:

Прием БАДов не должен быть бесконтрольным, постоянным. Я знаю таких людей: мы попьем Омега полгода, сделаем перерыв, потом еще полгода. Человек не может знать, нужна ему Омега или ему хватает Омега из пищи. Поэтому здесь нет для всех общей рекомендации. Все индивидуально. И добавки назначаются строго после анализов. Я всегда вижу, какие добавки, витамины необходимо человеку подключить, в какой дозировке, форме. Витамин не усвоится одинаково у меня и у вас. Действительно, прием любого препарата индивидуален. Как и история болезни (или, на языке врачей, анамнез).

Но пока условно все хорошо, куда стоит заглянуть – в аптеку, отдел здорового питания или спортивный магазин? Ведь там тоже можно найти немало пищевых инноваций: от протеиновых батончиков до суперкоктейлей, содержащих белок, коллаген, витамины и минералы. Улучшают состояние кожи, укрепляют кости и помогают поддерживать организм в тонусе – производители обещают и не такие чудеса! Но что из этого имеет хоть какое-то отношение к реальности?

Наталья Цемборевич, заведующая лабораторией изучения статуса питания населения НПЦ гигиены, кандидат медицинских наук:

Нормативными актами определено, что обязательно через аптечную сеть должны реализовываться именно биологически активные добавки, предназначенные для поддержания нормального функционирования основных органов и систем. БАДы, которые являются дополнительным источником в рационе белков, жиров, углеводов и пищевых волокон, могут реализовываться в специализированных отделах магазинов. Как правило, это отделы, которые реализуют продукты здорового питания. Они так и обозначены. Если реализация БАДов допускается в супермаркетах, то как понять, что это не самый обычный продукт? Все просто: достаточно посмотреть маркировку, где четко обозначено – «биологически активная добавка». Кроме того, к ним обязательно прилагается информация по применению. Наталья Цемборевич:

Также при рассмотрении вопросов о возможности допуска БАДов на рынок такая продукция проходит рассмотрение комиссией, созданной при Министерстве здравоохранения, в которой проходит оценка всех заявленных свойств биологически активной добавки, ее состава, маркировки, а также содержания биологически активных веществ. Оцениваются результаты лабораторных испытаний, подтверждающих качество и безопасность биологически активных добавок к пище.

Это дает зеленый свет производителю и поставщику: продавать можно! Правда, не нужно путать биологически активные добавки с пищевыми. Вторые – это хорошо знакомые нам «ешки». Их добавляют в продукты питания, чтобы они дольше хранились, имели стойкий вкус и хороший товарный вид. Наталья Цемборевич:

Пищевая продукция для спортивного питания по своим свойствам и требованиям близка к БАДам к пище. Там тоже существуют требования о том, что в суточной дозе должно содержаться не менее 15 % адекватного и не более верхнего допустимого уровня биологически активных веществ. К спортивному питанию есть ряд иных требований, дополнительных, что их отличает от биологически активных добавок. При этом следует отметить, что есть биологически активные добавки для питания спортсменов.