100 лет назад люди питались на 5000 ккал и не страдали от ожирения. Что не так с современными продуктами?

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Вы часто задумывались о том, что полезного в обычном апельсине? Калий, магний, фосфор, кальций, железо, клетчатка, лимонная кислота, эфирные масла. Апельсин – просто кладезь витаминов А, В1, В2, РР и, самое главное, витамина С. В 100 граммах мякоти содержится его суточная норма. Но это идеальный апельсин – и таким фрукт был в начале XX века. Сейчас, чтобы восполнить недостаток витаминов, вам придется съесть килограмм цитрусовых.

Игорь Зайцев, невролог, старший научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент:

Есть цитата отцов-физиологов своей эпохи, что витамины проявляются не своим присутствием, а своим отсутствием. То есть витамины – это крошечные молекулы, которые влияют на биохимические процессы. Без них они невозможны. Питается человек не святым духом. Мы же не растение, которое сидит под солнечным светом и фотосинтезирует, из неживого делает живое. Так не бывает. Человеку нужно это съесть. Если сравнить рацион, который люди кушали 100-200 лет назад, где-то он был скромнее, но где-то он был гораздо более «зеленым». Много где-то рафинированное, термически обработанное, перемороженное, и многого мы просто недополучаем. Такая мысль: раньше люди жили, не тужили, а мы не мыслим без витаминов, добавок. Просто современный человек, как бы он ни хотел, житель крупного города, мегаполиса, с продуктами этого всего недополучит.

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:

Не возлагайте большие надежды на пищу. Знаю определенное количество людей, моих пациентов, которые искренне верят, что они получают все полезное из еды. Мы живем не в тех условиях, не в тех широтах, у нас в осенне-зимний период много привозных овощей, которые выращивались и хранились в не особо экологичных условиях. Количество витаминов и минералов сомнительное.

В начале прошлого века в ежедневном рационе мужчин было по 4 000-5 000 тысяч калорий, женщин – 3 000-3 500. Немыслимая цифра, скажут многие. Но самое удивительное заключается в том, что ожирение при этом наблюдалось редко. Исследователи считают, что, несмотря на рост качества жизни, пища, которую мы употребляем, значительно хуже той, что стояла на столах каких-то 100 лет назад.

Ольга Ветушко, фельдшер, нутрициолог:

Нутрицевтики необходимы как способ дополнения питания, потому что питание современного человека далеко от питания наших предков. Раньше как жили? Было собственное хозяйство. Сейчас мы в большинстве случаев ходим в гипермаркеты. В лучшем случае – у фермеров. Но мы тоже не знаем, насколько фермер добропорядочный и насколько правильно он будет выращивать. Как бы фермер ни хотел выращивать хорошую продукцию, ему еще нужны деньги.

По заявлению популярного научного издания, в 2005 году средняя курица была примерно в четыре раза крупнее, чем в 1957-м. Общественность заподозрила, что виноват в этом гормон роста. Фермеры все отрицали, ведь использование стимуляторов под запретом еще с середины прошлого века. Несмотря на это, животных лечат антибиотиками, а генетически модифицированные продукты можно обнаружить в кормах. Ольга Ветушко:

Так как идет гонка за урожаем, все хотят прибыль получить, землю под паром не оставляют, а постоянно ее используют и добавляют химические вещества. Если, например, почве нужно 60 микроэлементов, никто не заставит фермера добавлять 60 микроэлементов, если хороший урожай получается только на фосфоре, натрии и калии. Не лучше дело обстоит и с экологией. В качестве бонуса к комфорту жители мегаполисов получили сниженный иммунитет и целый набор хронических заболеваний.