Этот тест должен знать каждый! Три правила, по которым можно определить инсульт

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Игорь Зайцев, невролог, старший научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, кандидат медицинских наук, доцент:

Есть ситуация, когда что-то ежедневно беспокоит человека, но это связано с его образом жизни. То есть какая-то хроническая усталость, переутомляемость, головные боли после работы. И если это то, что проходит само по себе, понятно, мы можем использовать биологически активные вещества, добавки, чтобы человек как-то улучшил свой обмен веществ. Но если ему с каждым днем становится только хуже, симптоматика ухудшается, неважно, что это головная боль или что-нибудь еще. Если ситуация идет по нарастающей, то надо обязательно идти к врачу. Я сторонник, чтобы люди не занимались самолечением. Есть такая фраза: время – это единственное, что определяет исходы в неврологии. Лучше к доктору придут 100 сильно волнующихся здоровых человек, чем до него не дойдет один, которому реально была нужна помощь. Острая хирургическая патология, как и полученная во время аварии травма или внутреннее кровотечение, требуют экстренных мер. В медицине есть такое понятие, как «красные флаги» – это симптомы, которые нельзя пропустить.

Игорь Зайцев:

В неврологии это, конечно же, острое нарушение мозгового кровообращения – инсульты, инфаркты мозга. Есть классические запоминалки, которые пришли к нам в том числе из англоязычной медицинской литературы. Это тест, который должен знать каждый человек, чтобы в случае чего проверить своих родственников. По-английски это аббревиатура FAST: face, arm, speech, time. Это простой тест, когда человека просят: улыбнитесь. Если человек улыбнулся и пол-улыбки повисло, значит какая-то беда происходит. Человека просят: поднимите руки, посжимайте их вместе. Покажите нос. Если одна рука поднялась, а вторая повисает, значит катастрофа. Speech – человека просят «скажите», а у него каша во рту. Это классические признаки инсульта.

В такие моменты без помощи специалиста не обойтись. И вряд ли стоит искать «волшебную таблетку», когда каждая минута на счету. Есть и другие нюансы, на которые стоит обратить внимание. Игорь Зайцев:

Я думаю, у всех хоть раз болела голова. Мы живем в XXI веке, в век высоких технологий. Человек постоянно сидит. А миллионы лет эволюции человек развивался, вся живая природа двигалась. И наша система мышц, система кровотока заточена именно под моторику. В конце концов, кровь нормально оттекает от головы, когда мы с вами двигаемся. Человек постоянно сидит, кровь в голове застаивается, спазмируется мускулатура, и человек страдает. Классика – офисная головная боль. Пол цивилизованной Европы сейчас этим страдает. Но есть особые признаки головной боли, которые должны нас волновать. Это тяжелейшая, резко возникшая головная боль с тошнотой и рвотой. Любого терапевта насторожат быстрая потеря веса, общая слабость, ночные боли, сильная потливость и длительная лихорадка. Двоение в глазах или дроп-атаки – повод срочно обратиться к неврологу.

Александр Сиваков, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:

Я бы не рекомендовал принимать биологически активные добавки без предварительной консультации врача. Тем более те препараты, БАДы, которые не прошли официальной регистрации. Пользуясь случаем, хочу предупредить пациентов, чтобы они не занимались самолечением и не покупали препараты, которые иногда распространяются коммивояжерами. Они обычно объясняют различные эффекты, завлекают тем, что рассказывают о чудодейственной силе этих препаратов. На самом деле, к сожалению, мы иногда сталкиваемся с осложнениями после приема таких так называемых биологически активных добавок или лекарственных средств.