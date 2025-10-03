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Новости по тегу #Игорь Зайцев

Наркотики перевозбуждают нервную систему – что происходит с человеком, который победил зависимость?
03 октября 2025 19:16

Наркотики перевозбуждают нервную систему – что происходит с человеком, который победил зависимость?

«Необратимые изменения в нервной системе» – чем ещё опасны сильнодействующие наркотики
03 октября 2025 18:44

«Необратимые изменения в нервной системе» – чем ещё опасны сильнодействующие наркотики

В русских народных сказках упоминаются наркотики?! Учёный объяснил, в чём дело
03 октября 2025 18:16

В русских народных сказках упоминаются наркотики?! Учёный объяснил, в чём дело

Новый уровень сотрудничества! Какие решения приняли на Узбекско-белорусском женском бизнес-форуме?
27 августа 2024 19:05

Новый уровень сотрудничества! Какие решения приняли на Узбекско-белорусском женском бизнес-форуме?

Стресс можно наесть – учёный рассказал об исследовании во Франции
21 июня 2024 16:32

Стресс можно наесть – учёный рассказал об исследовании во Франции

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила
09 июня 2023 19:52

Глюкоза, инсулин, гемоглобин. Что укажет на развитие тяжёлых заболеваний? Нутрициолог ответила

100 лет назад люди питались на 5000 ккал и не страдали от ожирения. Что не так с современными продуктами?
09 июня 2023 19:45

100 лет назад люди питались на 5000 ккал и не страдали от ожирения. Что не так с современными продуктами?

Этот тест должен знать каждый! Три правила, по которым можно определить инсульт
09 июня 2023 19:29

Этот тест должен знать каждый! Три правила, по которым можно определить инсульт

Белоруска могла оказаться в инвалидном кресле, но решила попробовать БАДы. Чем это закончилось?
09 июня 2023 18:56

Белоруска могла оказаться в инвалидном кресле, но решила попробовать БАДы. Чем это закончилось?

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике
10 февраля 2021 09:35

Ателье, салон красоты и магазин на колёсах! Белорусы создали передвижной Дом быта в бусике