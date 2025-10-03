Новости по тегу #Игорь Зайцев

Найти замену при лечении наркомании – вот самое сложное, а порою и невыполнимое задание. Именно поэтому так много сорвавшихся.
«Даже разовый прием сильнодействующего наркотика – того же героина либо галлюциногенов – может так изменить нервную систему, что погибнут нейроны».
«Археологические раскопки, исторические работы показывают, что сколько существовало человечество, с теми или иными целями люди использовали органические наркотики».
Научный и промышленный потенциал двух стран представлен на выставке. Удивлять приехали полсотни белорусских предприятий.
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