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Главврач из Столбцов, переболевшая коронавирусом: «Я считаю, что я здорова»

14 мая 2020 17:40
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Вы переболели коронавирусом. Вы абсолютно здоровы. Расскажите, как это было. Вы переболели на рабочем месте?

Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе

Главврач из Столбцов, переболевшая коронавирусом: «Я считаю, что я здорова»-1

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:
Так случилось. Я не могу сказать, что это было счастье, когда я узнала, что у меня положительный COVID. Это было, конечно, наверное, как у всех нормальных людей, 5-минутное замешательство, а потом принятие решения о том, что же делать, чтобы выйти из этой ситуации, позитивно выйти из этой ситуации. Поэтому на сегодняшний момент я здорова, я считаю, что я здорова. Но опять же, возвращаясь к этому «золотому» фонду, надо сделать тест, чтобы посмотреть, что же у меня там есть из антител, и предпринимать какие-то дальнейшие действия. 

# Коронавирус # Здоровье # Светлана Глебко # Игорь Позняк

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