Главврач из Столбцов, переболевшая коронавирусом: «Я считаю, что я здорова»

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:

Так случилось. Я не могу сказать, что это было счастье, когда я узнала, что у меня положительный COVID. Это было, конечно, наверное, как у всех нормальных людей, 5-минутное замешательство, а потом принятие решения о том, что же делать, чтобы выйти из этой ситуации, позитивно выйти из этой ситуации. Поэтому на сегодняшний момент я здорова, я считаю, что я здорова. Но опять же, возвращаясь к этому «золотому» фонду, надо сделать тест, чтобы посмотреть, что же у меня там есть из антител, и предпринимать какие-то дальнейшие действия.