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Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность»

10 октября 2019 17:51
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СМИ пестрят заголовками о страшных диагнозах «звёзд». Некоторые термины уже на слуху. Один из самых пугающих – глиобластома, рассказали в программе «Специальный репортаж»

Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность»-1

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени  Н.Н. Александрова:
Глиобластома – это высокозлокачественная опухоль, которая исходит из головного или спинного мозга. К сожалению, поддаётся лечению крайне сложно. Причём, уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность. Поэтому не всегда даже небольших размеров выявленные опухоли – это гарантия излечения.

# Онкология # Здоровье # Сергей Красный

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