Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность»

СМИ пестрят заголовками о страшных диагнозах «звёзд». Некоторые термины уже на слуху. Один из самых пугающих – глиобластома, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Глиобластома – это высокозлокачественная опухоль, которая исходит из головного или спинного мозга. К сожалению, поддаётся лечению крайне сложно. Причём, уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность. Поэтому не всегда даже небольших размеров выявленные опухоли – это гарантия излечения.