«Никогда не расстраиваться». Ей 11 лет и она победила рак

Маргарите – 11 лет. Дни, которые накрепко связали её судьбу с благотворительным фондом «Шанс», девочка практически не помнит. Но эти моменты борьбы за жизнь ребёнка накрепко запечатлены в памяти Татьяны.

С диагнозом «нейробластома» сражались, как говорится, всем миром, рассказали в программе «Специальный репортаж» . И победа пришла, правда, невероятно высокой ценой.

Татьяна Кецко:

У нас как-то было очень стремительно – от момента «узнали» до решения. Это, наверное, были сутки. В Боровлянах мы были уже буквально на следующий день. Очень быстро пришлось справиться с собой, очень быстро пришлось настроиться, очень быстро пришлось перестать плакать.

Плакать запретили буквально сразу. Как только мы пришли в палату, соседи сказали: «Здесь не плачут!»

Первые успехи в лечении – это одновременно первые неуспехи в здоровье. Лечение настолько тяжёлое, что первые успехи в лечении отражались тем, что ребёночек тогда слабел. Вот поэтому в тот момент, вроде, понимаешь, что это – успех, но успех тяжёлый очень.

Маргарита учится в 5-ом классе, увлекается игрой на фортепиано, старательно занимается сольфеджио. О болезни девочке напоминают лишь минутная грусть мамы и обязательные плановые обследования.

Маргарита Кецко:

Целых полгода – это большой срок, чтобы просто не видеть и забывать. А в школе так много уроков, что ты просто не задумываешься, когда туда надо ехать.