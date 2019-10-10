«Никогда не расстраиваться». Ей 11 лет и она победила рак

Маргарите – 11 лет. Дни, которые накрепко связали её судьбу с благотворительным фондом «Шанс», девочка практически не помнит. Но эти моменты борьбы за жизнь ребёнка накрепко запечатлены в памяти Татьяны.
Маргарите – 11 лет. Дни, которые накрепко связали её судьбу с благотворительным фондом «Шанс», девочка практически не помнит. Но эти моменты борьбы за жизнь ребёнка накрепко запечатлены в памяти Татьяны.
С диагнозом «нейробластома» сражались, как говорится, всем миром, рассказали в программе «Специальный репортаж». И победа пришла, правда, невероятно высокой ценой.
Татьяна Кецко:
У нас как-то было очень стремительно – от момента «узнали» до решения. Это, наверное, были сутки. В Боровлянах мы были уже буквально на следующий день. Очень быстро пришлось справиться с собой, очень быстро пришлось настроиться, очень быстро пришлось перестать плакать.
Плакать запретили буквально сразу. Как только мы пришли в палату, соседи сказали: «Здесь не плачут!»
Первые успехи в лечении – это одновременно первые неуспехи в здоровье. Лечение настолько тяжёлое, что первые успехи в лечении отражались тем, что ребёночек тогда слабел. Вот поэтому в тот момент, вроде, понимаешь, что это – успех, но успех тяжёлый очень.
Маргарита учится в 5-ом классе, увлекается игрой на фортепиано, старательно занимается сольфеджио. О болезни девочке напоминают лишь минутная грусть мамы и обязательные плановые обследования.
Маргарита Кецко:
Целых полгода – это большой срок, чтобы просто не видеть и забывать. А в школе так много уроков, что ты просто не задумываешься, когда туда надо ехать.
Самое главное, если ты заболел?
Маргарита Кецко:
Никогда не расстраиваться. И всегда знать, что когда-нибудь это всё закончится.
Татьяна Кецко:
Может быть, повезло мне, с момента попадания туда, были родители, которые прошли через похожую историю. И вот, действительно, они вели и подсказывали, что вот это – последствия, вот это – от этого, вот сейчас тебе нужно просто терпеть, вот сейчас тебе нужно быть просто мамой, вот сейчас тебе нужно просто держаться. Я как за ниточку за иголочкой цеплялась за их истории. Это правда.