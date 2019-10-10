Кому в первую очередь нужно делать прививку против гриппа?

Новости Беларуси. На Минщине от гриппа привились свыше 100 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Воложинском районе вакцину уже получили все пенсионеры и воспитанники детских садов. В обязательный список также входят школьники.

В этом году здесь продолжили использовать препараты российского производства. Сейчас местные медики ожидают поставки еще и французской вакцины. Чтобы заранее оградить от гриппа сельское население в районе работают 12 выездных бригад.

Татьяна Турпакова, врач-эпидемиолог воложинской ЦРБ:

Самое главное – мы должны привить тот контингент, у которого высокий риск развития осложнений. Это детки от 6 месяцев до 3 лет, хронические больные дети и взрослые, беременные, лица с иммуносупрессией. Этот контингент мы всегда охватываем не менее 75%





Из года в год в Воложинском районе цифра сторонников иммунизации остается неизменной – около 40 % населения. Напомним, вакцина помогает не заболеть или перенести грипп без осложнений.