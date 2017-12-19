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Травма у ребёнка: когда нужно вести к врачу?

19 декабря 2017 15:21
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Новости Беларуси. Какие симптомы должны насторожить родителей, рассказали в программе «Теледоктор».

Станислав Третьяк, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
Если мы видим рану в результате падения на какой-то острый предмет, даже и тупой, то есть, есть повреждения кожных покровов с кровотечением – без вариантов, мы обращаемся в медучреждение. Если у нас покровы целы, ссадина максимум, но мы при этом видим значимое нарушение функции, то есть ребёнок не в состоянии подвигать голеностопным суставом, эти движения резко болезненные, видим отёк, при этом, когда мы дотрагиваемся до повреждённой области, ребёнок достаточно интенсивно реагирует болезненными ощущениями – без вариантов, мы ребёнка доставляем в медучреждение.

Теледоктор. Травмы

# Теледоктор. Программа о здоровье # Здоровье # Станислав Третьяк # Консультация врача

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