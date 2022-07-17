Эндоскопия в Беларуси. Как навсегда забыть о грыже без скальпеля и швов?

Новости Беларуси. В начале мая 2022 года Минздрав запустил эксперимент по предоставлению белорусам платных медуслуг в выходные и праздничные дни. Всего в проекте участвует 18 государственных медицинских учреждений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глеб Прокофьев узнал, по каким направлениям оказывается помощь и востребованы ли такие услуги.

Субботнее утро в 3-й городской больнице Минска. Уже меньше чем через час у Андрея операция. Он обратился к медикам за помощью в выходные: пациент готов платить, лишь бы быстрее избавиться от своей проблемы и скорее приступить к привычным делам

Андрей Стайченко, пациент:

Меня очень сильно придавил вопрос этот, и надо было его решать быстро. Я много слышал о врачах, о бригаде, вообще о профессионализме этих врачей, которые работают здесь. Цена устраивает, и условия очень хорошие проживания здесь. Сейчас пациент уже на операционном столе. За день до этого он сдал анализы и прошел необходимые обследования, что значительно сократило время пребывания в больнице. Возможно, уже в понедельник мужчина будет дома.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Клумова:

Это очень хорошо в плане временной нетрудоспособности, потому что сокращается значительно временная нетрудоспособность. Пациенты могут находиться у нас до суток-двух, то есть в выходные дни, что также способствует их более качественному и быстрому выздоровлению.

Анатолий Савенок, врач-хирург, заведующий хирургическим отделением 3-й городской клинической больницы им. Клумова:

У нас выполняется на базе отделения практически весь спектр эндоскопических операций. На желчных путях, по поводу паховых грыж, весь этот объем возможен. То есть все, что оказывается в хирургическом отделении на протяжении всего срока пребывания, здесь это все в кратчайшие сроки – в течение двух дней.

В эксперименте участвуют медучреждения, которые оказывают плановую первичную, специализированную и высокотехнологичную помощь. К слову, свыше 30 лет в Беларуси выполняются эндоскопические вмешательства. Сегодня практически любую операцию можно сделать без разрезов, лишь путем проколов.

Анатолий Савенок:

Она позволяет сократить сроки пребывания пациента в стационаре. Нет раны, у человека нет болевого синдрома. Это позволяет ему раньше подниматься, активизироваться.

Современное медицинское оборудование и опытные врачи-профессионалы – залог успеха любой операции. Не каждое учреждение здравоохранения участвует в эксперименте Минздрава. Основной критерий – многопрофильность услуг клиники.

Наталья Саевич:

При участии в этом эксперименте нами было все рассмотрено. В частности, клиника имеет ряд палат повышенной комфортности. Для нахождения таких пациентов мы оснащены очень хорошим, современным, новым оборудованием, работоспособность которого постоянно находится на контроле. Все врачи, участвующие в эксперименте, имеют высшую или первую категорию.