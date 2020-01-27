Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Новости Беларуси. От разработки до продажи за границу. Витебская область делает ставки на экспорт лекарственных средств, который должен увеличиться как минимум вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, включая медицинскую помощь иностранцам, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, заработать в северном регионе намерены не менее 12 миллионов рублей. Корреспондент Анастасия Бут подробнее.

Семь минут на операцию без разрезов и швов – так проходит установка колоректальных стентов в кишечнике с помощью эндоскопа. В Витебске таких малоинвазивных операций провели уже шесть, в том числе и людям с онкологией. Реабилитация вместо обычных полутора-двух месяцев занимает не больше 15 дней. У истоков создания уникальной конструкции стояли практикующие хирурги специализированного центра в Витебске.

Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного клинического специализированного центра:

Сейчас работаем над созданием пищеводных стентов, которые применяются при заболеваниях пищевода любого генеза, которые позволят минимизировать и улучшить качество жизни пациентов с этой патологией. Раньше пациентам такого профиля проводилось гастростома, и через зонд проводилось кормление. После стентов обычным способом они будут принимать пищу, и качество жизни их не пострадает.

Разработки витебских медиков и ученых смогут взять на вооружение и в других регионах. А вскоре в аптеки страны поступят и новые лекарственные препараты.

Производить инновационные лекарственные средства будут на этом предприятии. 10 лет назад начинали с выпуска суппозиториев, после добавились таблетки. В 2018-м стали разливать капли и препараты для инъекций. С этими фармпродуктами уже вышли на рынки шести стран бывшего Советского Союза.

Александр Малаш, начальник отдела продаж лекарственных средств фармпредприятия:

В настоящее время мы регистрируем более 20 наименований нашей продукции в различных странах мира. Регистрация препаратов – это долгий и дорогостоящий процесс. Занимает от года до пяти лет, зависит от сложности препарата и в какой стране мы регистрируем. В ближайшей перспективе мы планируем выйти на российский рынок, а также на рынок Западной Европы.

Как в Беларуси регистрируют новые лекарства? Рассказывает Владимир Караник Увеличить экспорт вдвое – такова задача на 2020-й у крупнейшего в регионе фармпроизводителя.

Анастасия Бут, корреспондент:

На экспорте медицинских услуг Витебская область в 2019 году заработала около 6 миллионов рублей. Половина этих денег приходится на фармацевтическую отрасль. В этом году именно на нее делают ставки. Доходы от продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения за пределы страны должны вырасти минимум вдвое.

Какие лекарства белорусского производства помогают в лечении рака? Причем рассчитана программа развития отрасли не только на массового потребителя. Свою нишу должна прочно занять разработка уникальных лекарств с учетом особенностей организма каждого пациента.

Людмила Ковалева, заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Витебской области:

Имеется материально-техническое оснащение и ученые, которые работают над выработкой индивидуальных препаратов для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями по конкретным индивидуальным схемам. Я надеюсь, что это направление позволит Витебской области шагнуть вперед как в плане лечения пациентов Витебской области, так и экспорта медицинских услуг.