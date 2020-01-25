«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями

Слякоть и неустойчивый минус – самое время для инфекций. Слабый иммунитет – причина частых простудных заболеваний, плохого самочувствия и внешнего вида. Что пить, чтобы не болеть, рассказали в программе «Плюс-минус».
Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим облепиховый отвар с имбирём.
Ингредиенты: облепиха, лимон, апельсин, тимьян, мёд, бадьян, корица, душистый перец, имбирь, сахар, гвоздика, сухие листья брусники.
Вадим Парханович:
Забрасываем облепиху в сотейник, добавляем сахар, сухие листья брусники, тимьян. Нарезаем имбирь.
Добавляем в сотейник палочку корицы, цедру апельсина и лимона. Добавляем воду и начинаем кипятить.
В нашем напитке имбирь нам помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем, а облепиха обладает противовоспалительными свойствами.
Наш отвар готов и теперь мы его пробиваем блендером.
Добавляем сок лимона и апельсины. Такой отвар полезен при ангине и ларингите.