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«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями

25 января 2020 17:21
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Слякоть и неустойчивый минус – самое время для инфекций. Слабый иммунитет – причина частых простудных заболеваний, плохого самочувствия и внешнего вида. Что пить, чтобы не болеть, рассказали в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим облепиховый отвар с имбирём.

«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями -1

Ингредиенты: облепиха, лимон, апельсин, тимьян, мёд, бадьян, корица, душистый перец, имбирь, сахар, гвоздика, сухие листья брусники.

Вадим Парханович:
Забрасываем облепиху в сотейник, добавляем сахар, сухие листья брусники, тимьян. Нарезаем имбирь.

«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями -4

Добавляем в сотейник палочку корицы, цедру апельсина и лимона. Добавляем воду и начинаем кипятить.

«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями -7

«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями -9

В нашем напитке имбирь нам помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем, а облепиха обладает противовоспалительными свойствами.

 Наш отвар готов и теперь мы его пробиваем блендером.

«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями -12

Добавляем сок лимона и апельсины. Такой отвар полезен при ангине и ларингите.

«Помогает справиться с головными болями, насморком и кашлем». Готовим напиток со специями -15

# Рецепты # Здоровье # Вадим Парханович

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